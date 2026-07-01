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WM 2026: Mexikanische Fans sorgen für Skandale rund um Sieg gegen Ecuador
Veröffentlicht:von ran.de
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Wie geht's nach dem WM-Aus für die Deutsche Nationalmannschaft weiter?
Videoclip • 02:15 Min • Ab 12
Mexikos Fans sind rund um den Sieg gegen Ecuador einmal mehr durch unschöne Aktionen aufgefallen.
Rund um den Sieg im Sechzehntelfinale gegen Ecuador (2:0) haben die Fans der mexikanischen Nationalmannschaft mit unschönen Aktionen für Aufsehen gesorgt.
Los ging es bereits viele Stunden vor dem Anpfiff, genauer gesagt in der Nacht davor. Wie Ecuadors Fußballverband FEF mitteilte, hatten sich zahlreiche Fans des Co-Gastgebers vor dem Hotel der Ecuadorianer versammelt und lautstark gefeiert. Das erklärte Ziel: den Gegner vom Schlafen abhalten.
Videos in den sozialen Medien zeigten Anhänger von El Tri, wie sie in Autokonvois vor dem Hotel eintrafen und dort dann Feuerwerk zündeten, hupten und die Motoren aufheulen ließen. Gut zu hören war auch, wie Fans riefen: "Ecuador wird nicht schlafen!"
"Dieses Verhalten ist meilenweit entfernt von den Prinzipien des Fair Play, der Gleichheit und der Einheit, die eine Fußball-Weltmeisterschaft repräsentieren sollte", teilte die FEF anschließend in einer Stellungnahme mit und forderte die "zuständigen Behörden" auf, solche Vorfälle in Zukunft zu unterbinden.
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WM 2026: Mexikanische Fans stürmen Fan-Partys
Die Polizei reagierte daraufhin auch und sperrte das Gebiet um das Hotel ab, was zu einer Auflösung der Menge geführt habe, wie es im offiziellen Polizeibericht heißt.
Zum nächsten Skandal kam es dann kurz vor Anpfiff des Spiels: Laut Medienberichten stürmten mehrere hundert Fans ein Fan-Fest in der nördlichen Stadt Monterrey. Die örtliche Polizei musste daraufhin Pfefferspray einsetzen, und laut dem Sender "Teledario" wurden bei einem Gerangel mehrere Menschen verletzt.
Auslöser war, dass die Kapazität des Fan-Fests von 100.000 Menschen erreicht war und mehrere Menschen deswegen versuchten, die Tore aufzubrechen und über die Zäune zu klettern.
Auch in Mexico City kam es zu Ausschreitungen beim Fan-Fest in der historischen Altstadt, genau wie in Guadalajara, wo laut dem Sender "Milenio" sogar mehrere Menschen festgenommen wurden.
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Mexikanische Fans mit homophoben Gesängen
Ein letztes Mal rund um das Spiel fielen die Fans dann während der Partie negativ auf. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, stimmten mexikanische Anhänger homophobe Gesänge an.
Besonders, wenn Ecuadors Torhüter Hernan Galindez beim Abstoß den Ball trat, sollen die Gesänge immer wieder aufgetreten sein.
Das ist kein neues Thema in Mexiko: Einige Wochen vor WM-Beginn waren Fans bereits durch homophobe Gesänge aufgefallen, woraufhin die FIFA Teile der Fanbereiche für ein Testspiel gesperrt hatte.
Durch den 2:0-Sieg gegen Ecuador steht Mexiko im Achtelfinale der WM und hat dabei immer noch kein Gegentor kassiert.
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