WM 2026 - FIFA-Statement klar: Tor von Jonathan Tah wurde laut Pierluigi Collina zurecht aberkannt

ran Fußball WM 2026 - Schweinsteiger schießt gegen DFB: "Man redet alles schön" Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Das nicht gegebene Tor von Jonathan Tah wird auch Tage nach dem Ausscheiden des DFB-Teams noch heiß diskutiert. Nun gibt es ein FIFA-Statement.

FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina hat die umstrittene Entscheidung verteidigt, das Tor von Jonathan Tah im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay nicht anzuerkennen. "Trainer und Spieler wurden informiert, daher sollte es niemanden überraschen, dass die Schiedsrichter diese Fouls ahnden werden", wird Collina in einem Beitrag des Weltverbands zitiert. In der Verlängerung hatte Tah nach einer Ecke beim Stand von 1:1 zur Führung per Kopf getroffen (102.). Nach einem Hinweis der Video-Assistentin Tatiana Guzman schaute sich Schiedsrichter Jalal Jayed die Szene noch einmal an und wertete ein Blocken von Waldemar Anton gegen den gegnerischen Torhüter Orlando Gill als Foul. Das DFB-Team schied anschließend durch das 3:4 im Elfmeterschießen aus.

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