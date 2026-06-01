WM 2026: Mexiko mit Rekordtorhüter Ochoa zur Heim-WM

Mexiko kann bei der Heim-WM 2026 auf Kult-Torhüter Guillermo Ochoa setzen. Der 40-Jährige bestreitet bereits seine sechste WM.

Kult-Torhüter Guillermo Ochoa wird Co-Gastgeber Mexiko bei der Fußball-Weltmeisterschaft anführen. Der 40-Jährige steht im 26-Mann-Kader von Nationaltrainer Javier Aguirre, der am Sonntag (Ortszeit) verkündet wurde. Ochoa könnte damit zum ersten Keeper aufsteigen, der an sechs Endrunden teilgenommen hat. 2006 hatte er sein WM-Debüt gegeben.

"Dieses Trikot zu tragen war nie Routine. Es war ein Privileg", hatte Ochoa, der aktuell in Zypern bei AEL Limassol unter Vertrag steht, zum Start des Trainingslagers von El Tri auf Instagram geschrieben und damit einen Rücktritt nach der WM zumindest angedeutet. Beim vorletzten Test gegen Australien (1:0) wurde er zuletzt zur Pause eingewechselt.

Insgesamt umfasst der Kader zwölf Spieler, die bereits WM-Erfahrung haben. Mexiko, das gemeinsam mit den USA und Kanada die XXL-WM (11. Juni bis 19. Juli) ausrichtet, trifft im Eröffnungsspiel am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt auf Südafrika, anschließend in der Gruppe A auf Südkorea (18. Juni) und Tschechien (24. Juni).

Auch interessant: DFB-Team: Undav liefert Gala gegen Finnland und erhöht den Druck auf Nagelsmann - ein Kommentar