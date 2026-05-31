ran Fußball DFB-Team: WM-Euphorie bei den Fans - wäre da nicht Nagelsmann Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Deniz Undav ist der große Gewinner des Testspiels gegen Finnland. Zwei Wochen vor dem ersten WM-Spiel setzt der Angreifer ein Statement, das auch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht ignorieren kann. Ein Kommentar.

Nach seiner Gala-Leistung gegen Finnland fasste Deniz Undav das Spiel aus seiner Sicht kurz, aber treffend zusammen. Ein "10/10-Abend" sei es gewesen, bilanzierte der Stürmer im "ZDF". Wirklich widersprechen kann man ihm nicht. Denn der Stuttgarter (ran-Note 1) war der große Gewinner in Mainz. Beim 4:0 (1:0)-Erfolg gegen kaum konkurrenzfähige Finnen war der 29-Jährige an den ersten drei Toren direkt beteiligt und zeigte dabei eine ganz unterschiedliche Palette an Fähigkeiten. Beim 1:0 köpfte er völlig frei eine Maßflanke von Joshua Kimmich ins Tor, vor dem 2:0 zeigte er großen Einsatz gegen den Ball und legte Torschütze Florian Wirtz mit hervorragendem Gegenpressing den Ball auf. Und das 3:0 erzielte er nach tollem Laufweg in die Tiefe wieder selbst, nachdem er von Lennart Karl mustergültig bedient worden war. Es ist genau diese individuelle Qualität in verschiedenen Situationen, die Undav zum besten deutschen Stürmer der Bundesliga gemacht und die ihm das WM-Ticket erst eingebracht hat. Und die Bundestrainer Julian Nagelsmann jetzt ins Grübeln bringen dürfte und sollte.

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Undav liefert reichlich Argumente für sich Gehört ein Undav in dieser Verfassung nicht zwingend in die WM-Startelf? "Das muss der Bundestrainer entscheiden. Ich kann nur versuchen, meinen Job zu erledigen. Und das habe ich heute und beim letzten Mal gut geschafft", sagte Undav selbst. Argumente lieferte er jedenfalls genug. Nun sind die Finnen keine Fußball-Großmacht, was in Mainz klar zu beobachten war. Doch gerade bei Stürmern geht es um Selbstvertrauen. Und davon hat Undav nach seiner Fabelsaison reichlich. Wer ihn spielen sieht, hat nicht den Eindruck, dass er vor irgendeinem Gegner vor Ehrfurcht erstarren würde. Gegen Finnland verletzt? Undav erklärt Auswechslung Nagelsmann selbst sieht in Undav eher einen Joker, der von der Bank kommend seine Qualitäten einbringen kann. Gegen Finnland erhielt der Stuttgarter auch deshalb die Chance von Beginn an, weil Kai Havertz nach seinem Einsatz für den FC Arsenal im Champions-League-Finale noch fehlte. Doch Undav hat diese Chance mustergültig genutzt und sowohl sportlich als auch verbal deutlich gemacht, dass er sich mit der Rolle des Herausforderers keinesfalls zufriedengeben will. Was aber heißt das jetzt zwei Tage vor dem Abflug des DFB-Teams Richtung USA?

Woltemade ist der große Verlierer der Undav-Gala Großer Verlierer ist Nick Woltemade, der im internen Ranking wohl nicht nur hinter Havertz, sondern jetzt auch hinter Undav zurückgefallen sein dürfte. Gegen die Finnen durfte der Newcastle-Stürmer etwas mehr als eine Viertelstunde mitwirken, blieb dabei aber weitestgehend blass. Aber nicht nur die Stürmer sollten mit Blick auf ihren Platz im Team vor Undav zittern. Nagelsmann könnte auch eine Formation mit Havertz und Undav bauen, was wiederum für Jamal Musiala Folgen haben dürfte. Der Bayern-Star ist immer noch ein Stück von seiner Topform entfernt, Undav kann auch auf der Zehn bzw. hängend um einen Stürmer herum agieren. Für einen Trainer ist es eine Luxussituation, auf möglichst viele verschiedene Optionen zugreifen zu können, die dann für unterschiedliche Spielsituationen zur Verfügung stehen. Doch so kurz vor dem Turnier ist es auch eine zusätzliche Denkaufgabe. Nagelsmann selbst betonte sinngemäß, dass jeder Spieler die Chance habe, durch gute Leistungen an seiner Rolle etwas zu ändern. An diesen Worten muss er sich messen lassen. Die Personalie Undav ist der erste Prüfstein, ob die Tür zur Startelf wirklich offen ist.

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