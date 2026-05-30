ran Fußball WM 2026: Frankreich präsentiert Kader mit kuriosem Video Videoclip • 01:56 Min Link kopieren Teilen

Die WM-Endrunde 2026 (11. Juni bis 19. Juli) steht vor der Tür. ran gibt einen Überblick über die Kader der 48 Teilnehmer-Nationen und den Termin für die Bekanntgabe der Kader.

Bald geht es los, die WM-Endrunde 2026 (11. Juni bis 19. Juli) steht an. Nach und nach werden seit dem 11. Mai die Kader durch die 48 Teilnehmer-Nationen bekanntgegeben. Der finale WM-Kader darf maximal 26 Spieler beinhalten. Deadline für die Bekanntgabe ist der 1. Juni. ran zeigt alle Kader für die WM-Endrunde 2026 in der Übersicht.

- Anzeige -

- Anzeige -

Bosnien-Herzegowina Tor: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo) Abwehr: Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo), Nidal Celik (RC Lens), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nikola Katic (FC Schalke 04), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria Genua), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Amar Dedic (Benfica Lissabon), Amir Hadziahmetovic (Hull City) Mittelfeld/Angriff: Ivan Sunjic (Pafos), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Benjamin Tahirovic (Bröndby Kopenhagen), Armin Gigovic (YB Bern), Ivan Basic (FC Astana), Amar Memic (Viktoria Pilsen), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (FC Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (FC Schalke 04)

Schweden Tor: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna), Jacob Widell Zetterström (Derby County) Abwehr: Hjalmar Ekdal Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta Bergamo), Emil Holm (Juventus Turin), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund) Mittelfeld/Angriff: Taha Ali, Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Viktor Gyökeres (FC Arsenal), Alexander Isak (FC Liverpool), Jesper Karlström (Udinese Calcio), Gustaf Nilsson (FC Brügge), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

Frankreich Tor: Mike Maignan (AC Mailand), Robin Risser (RC Lens), Samba (Stade Rennes) Abwehr: William Saliba (FC Arsenal), Dayot Upamecano (FC Bayern München), Jules Kounde (FC Barcelona), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Malo Gusto (FC Chelsea), Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (Paris St.-Germain), Lucas Digne (Aston Villa) Mittelfeld/Angriff: Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St.-Germain), Manu Kone (AS Rom), Adrien Rabiot (AC Mailand), N’Golo Kante (Fenerbahce Istanbul), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (FC Bayern München), Ousmane Dembele (Paris St.-Germain), Desire Doue (Paris St.-Germain), Bradley Barcola (Paris St.-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Marcus Thuram (Inter Mailand), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

- Anzeige -

- Anzeige -

Neuseeland Tor: Max Crocombe (FC Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC) Abwehr: Tyler Bindon (Sheffield United), Michael Boxall (Minnesota United FC), Liberato Cacace (AFC Wrexham), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers) Mittelfeld/Angriff: Lachlan Bayliss (Newcastle United Jets), Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Eli Just (FC Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Ben Old (AS Saint-Etienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEVC Zwolle), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (FC Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)

Belgien Torhüter: Thibaut Courtois (Real Madrid), Matz Sels (Nottingham Forest), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) Abwehr: Zeno Debast (Sporting CP), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Koni De Winter (Genua CFC), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Timothy Castagne (FC Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brügge) Mittelfeld: Kevin De Bruyne (SSC Neapel), Youri Tielemans (Aston Villa), Amadou Onana (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brügge), Alexis Saelemaekers (AS Rom), Nicolas Raskin (Rangers FC), Axel Witsel (Atlético Madrid) Angriff: Romelu Lukaku (SSC Neapel), Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (FC Arsenal), Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo), Dodi Lukébakio (FC Sevilla), Malick Fofana (Olympique Lyon), Michy Batshuayi (Galatasaray), Matias Fernandez-Pardo (OSC Lille)

Elfenbeinküste Tor: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Alban Lafont (Panathinaikos Athen), Mohamed Koné (Sporting Charleroi) Abwehr: Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo), Evan Ndicka (AS Rom), Ousmane Diomandé (Sporting Lissabon), Wilfried Singo (AS Monaco), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Willy Boly (Nottingham Forest), Guela Doué (Racing Straßburg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Clément Akpa (AJ Auxerre) Mittelfeld: Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Seko Fofana (Stade Rennes), Jean-Michaël Seri (NK Maribor), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Parfait Guiagon (Sporting Charleroi) Sturm: Amad Diallo (Manchester United), Simon Adingra (AFC Sunderland), Yan Diomandé (RB Leipzig), Nicolas Pépé (Villarreal CF), Evann Guessand (OGC Nizza), Elye Wahi (Eintracht Frankfurt), Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), Bénie Traoré (FC Basel), Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand)

Japan Tor: Zion Suzuki (Parma Calcio 1913), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers) Abwehr: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden VV), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (FC Bayern München), Ayumu Seko (Le Havre AC), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen) Mittelfeld: Wataru Endo (Liverpool FC), Daichi Kamada (Crystal Palace) Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (SC Freiburg), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (KRC Genk) Angriff: Ayase Ueda (Feyenoord), Daizen Maeda (Celtic FC), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Keito Nakamura (Stade de Reims), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg) Keisuke Goto (Sint-Truiden VV)

- Anzeige -

- Anzeige -

Tunesien Torhüter: Sabri Ben Hassan (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahmen (CS Sfaxien) Abwehr: Ali Abdi (OGC Nizza), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Adem Arous (Kasımpaşa), Dylan Bronn (Servette Genf), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Omar Rekik (Maribor Branik), Montassar Talbi (FC Lorient), Yan Valery (Young Boys Bern) Mittelfeld: Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Hadj Mahmoud (FC Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley FC), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) Sturm: Elias Achouri (FC Kopenhagen), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Machatschkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic FC)

Südkorea Torhüter: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD), Kim Dong-heon (Gimcheon Sangmu), Song Bum-keun (Shonan Bellmare) Abwehr: Min-jae Kim (FC Bayern), Seol Young-woo (Roter Stern Belgrad), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Tae-seok Lee (Austria Wien), Cho Yu-min (Sharjah FC), Kwon Kyung-won (Khor Fakkan), Kim Ju-sung (FC Seoul) Mittelfeld: Jae-sung Lee (1. FSV Mainz 05), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Hwang In-beom (Feyenoord Rotterdam), Park Yong-woo (Al-Ain), Hong Hyun-seok (KAA Gent), Bae Jun-ho (Stoke City), Kang-in Lee (Paris Saint-Germain), Yang Min-hyeok (Tottenham Hotspur) Sturm: Heung-min Son (Los Angeles FC), Hee-chan Hwang (Wolverhampton Wanderers), Hyeon-gyu Oh (Beşiktaş), Oh Hyeon-gyu (Genk), Cho Gue-sung (FC Midtjylland), Jeon Jin-woo (Jeonbuk Hyundai Motors), Um Won-sang (Ulsan HD)

Haiti Torhüter: Alexandre Pierre (FC Sochaux), Johny Placide (SC Bastia), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz) Abwehr: Ricardo Ade (LDU Quito), Carlens Arcus (SCO Angers), Hannes Delcroix (FC Lugano), Jean-Kévin Duverne (KAA Gent), Martin Expérience (AS Nancy), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Keeto Thermoncy (Young Boys Bern) Mittelfeld: Carl Fred Sainte (El Paso Locomotive FC), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (Tatran Prešov) Sturm: Josué Casimir (AJ Auxerre), Louicius Deedson (FC Dallas), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC), Yassin Fortune (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencváros Budapest), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Ruben Providence (Almere City)

- Anzeige -

Österreich Tor: Patrick Pentz (Brøndby IF), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen) Abwehr: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid CF), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05), Stefan Posch (1. FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG 1899 Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia FC) Mittelfeld: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (FC Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (SV Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg) Angriff: Marko Arnautović (FK Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Saša Kalajdžić (LASK)

Demokratische Republik Kongo Tor: Lionel Mpasi (Le Havre AC), Thimothy Fayulu (FC Noah), Matthieu Epolo (Standard Lüttich) Abwehr: Chancel Mbemba (Lille OSC), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Alex Tuanzebe (Burnley FC), Arthur Masuaku (RC Lens), Joris Kayembe (KRC Genk), Steve Kapuadi (Widzew Łódź), Rocky Bushiri (Hibernian FC), Dylan Batubinsika (AE Larissa), Gédéon Kalulu (Aris Limassol) Mittelfeld: Noah Sadiki (Sunderland AFC), Samuel Moutoussamy (Atrómitos Athen), Edo Kayembe (Watford FC), Ngal’ayel Mukau (Lille OSC), Charles Pickel (RCD Espanyol), Nathanaël Mbuku (Montpellier HSC), Brian Cipenga (CD Castellón), Meschack Elia (Alanyaspor), Gaël Kakuta (AEL Larissa) Angriff: Théo Bongonda (Spartak Moskau), Fiston Mayele (Pyramids FC), Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira Club), Yoane Wissa (Newcastle United)

Brasilien Tor: Alisson (FC Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio) Abwehr: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus Turin), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhães (FC Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (AS Rom) Mittelfeld: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo) Angriff: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Igor Thiago (FC Brentford), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (FC Santos), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)

Portugal Torhüter: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara) Abwehr: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica) Mittelfeld: Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) Angriff: Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Mailand), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Schweiz Torhüter: Marvin Keller (YB), Gregor Kobel (Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient) Abwehr: Manuel Akanji (Inter Mailand), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Gladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (HSV), Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla), Silvan Widmer (Mainz) Mittelfeld/Angriff: Michel Aebischer (Pisa), Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennes), Christian Fassnacht (YB), Remo Freuler (Bologna), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (SC Freiburg), Dan Ndoye (Nottingham), Noah Okafor (Leeds United), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (FC Sevilla), Ruben Vargas (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)

Senegal Torhüter: Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre AC), Yehvann Diouf (OGC Nizza) Abwehr: Krepin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nizza), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (FC Chelsea), Moussa Niakhate (Olympique Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haif), Ismail Jakobs (Galatasaray Istanbul), Ilay Camara (RSC Anderlecht) Mittelfeld/Angriff: Idrissa Gana Gueye (FC Everton), Pape Gueye (FC Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (AFC Sunderland), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Bara Sapoko Ndiaye (FC Bayern München), Sadio Mane (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (FC Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St.-Germain), Nicolas Jackson (FC Bayern München), Bamba Dieng (FC Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor)

Tschechien Torhüter: Lukas Hornicek (SC Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prag) Abwehr: Vladimir Coufal (1899 Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (1899 Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Prag), David Jurasek (Slavia Prag), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta Prag), David Zima (Slavia Prag) Mittelfeld/Angriff: Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukas Cerv (Viktoria Pilsen), Vladimir Darida (FC Hrade Kralove), Tomas Ladra (Viktoria Pilsen), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Slavia Prag), Hugo Sochurek (Sparta Prag), Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Olympique Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Pilsen), Adam Hlozek (1899 Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Prag), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Christophe Kabongo (FK Mlada Boleslav), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Norwegen Torhüter: Orjan Nyland (FC Sevilla), Egil Selvik (FC Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV) Abwehr: Kristoffer Ajer (FC Brentford), Fredrik Björkan (FK Bodö/Glimt), Henrik Falchener (Viking FK), Sondre Langas (Derby County), Leo Östigard (Genua CFC), Torbjörn Heggem (FC Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (FC Turin), David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) Mittelfeld: Thelonious Aasgaard (Glasgow Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon), Patrick Berg (FK Bodö/Glimt), Sander Berge (FC Fulham), Oscar Bobb (FC Fulham), Jens Peter Hauge (FK Bodö/Glimt), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon), Morten Thorsby (UC Cremonese), Kristian Thorstvedt (US Sassuolo), Martin Ödegaard (Arsenal London) Angriff: Erling Braut Haaland (Manchester City), Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace), Alexander Sörloth (Atletico Madrid)

England Tor: Jordan Pickford (FC Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City) Abwehr: Reece James (FC Chelsea), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City) Mittelfeld: Declan Rice (Arsenal London), Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Eberechi Eze (Arsenal London), Jordan Henderson (FC Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) Angriff: Harry Kane (Bayern München), Bukayo Saka (Arsenal London), Anthony Gordon (Newcastle United), Noni Madueke (Arsenal London), Marcus Rashford (FC Barcelona), Ivan Toney (Al-Ahli SFC), Ollie Watkins (Aston Villa)

Spanien Tor: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal London), Joan Garcia (FC Barcelona Abwehr: Pau Cubarsi (FC Barcelona), Eric Garcia (FC Barcelona), Marc Cucurella (FC Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marc Pubill (Atletico Madrid) Mittelfeld: Alex Baena (Atletico Madrid), Gavi (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Pedri (FC Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal London), Martin Zubimendi ()Arsenal London), Yeremy Pino (Crystal Palace) Angriff: Borja Iglesias (Celta Vigo), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Victor Munoz (CA Osasuna), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Ghana Hinweis: Zwei Torhüter werden vor Turnierstart noch gestrichen, Reverson wird als "Perspektivspieler" mit in die Vorbereitung genommen. Tor: Benjamin Asare (Accra Hearts), Lawrence Ati-Zigi (FC St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic), Solomon Agbasi (Accra Hearts), Paul Reverson (Ajax Amsterdam) Abwehr: Abdul Rahman Baba (PAOK), Gideon Mensah (AJ Auxerre), Marvin Senaya (AJ Auxerre), Alidu Seidu (Stade Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg), Kojo Oppong, Peprah (OGC Nizza), Alexander Djiku (Spartak Moskau) Mittelfeld: Elisha Owusu (AJ Auxerre), Thomas Partey (FC Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (AS St. Etienne), Caleb Yirienkyi (FC Nordsjaelland) Abdul Issahuku (Leicester City), Kamal Sulemana (Atalanta Bergamo) Sturm: Christopher Bonsu Baah (Al Quadsiah), Ernest Nuamah (Olympique Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Adu (Viktoria Pilsen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)

Marokko Tor: Yassine Bounou (Al-Hilal SFC), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (MAS Fès) Abwehr: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Manchester United), Nayef Aguerd (Olympique Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (Fulham FC), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Raja Casablanca), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk), Redouane Halhal (KV Mechelen) Mittelfeld: Sofyan Amrabat (Fenerbahce), Azzedine Ounahi (Girona FC), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Neil El Aynaoui (AS Roma), Ayyoub Bouaddi (Lille OSC), Samir El Mourabet (RC Strasbourg) Angriff: Brahim Díaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Soufiane Rahimi (Al Ain FC), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland AFC), Yassine Gessime (RC Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt)

Panama Torhüter: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejia (Club Nacional), Cesar Samudio (CD Marathon) Abwehr: Cesar Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andres Andrade (LASK), Edgardo Farina (FC Pari Nizhniy Novgorod), Jose Cordoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz) Mittelfeld: Anibal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martinez (Ironi Kiryat Shmona), Jose Luis Rodríguez (FC Juarez), Cesar Yanis (CD Cobresal), Yoel Barcenas (Mazatlan FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarias Londono (CD Universidad Catolica) Angriff: Ismael Diaz (Club Leon FC), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion), Jose Fajardo (CD Universidad Catolica), Tomas Rodriguez (Deportivo Saprissa)

USA Tor: Chris Brady (Chicago Fire FC), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution) Abwehr: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal CF), Mark McKenzie (FC Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham FC), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic Glasgow) Mittelfeld: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Weston McKennie (Juventus Turin), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), Malik Tillman (Bayer Leverkusen) Angriff: Brenden Aaronson (Leeds United), Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Mailand), Tim Weah (Olympique Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (Club América)

Niederlande Tor: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) Abwehr: Virgil van Dijk (Liverpool FC), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter Mailand), Jurriën Timber (Arsenal FC), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jorrel Hato (Ajax Amsterdam) Mittelfeld: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Tijjani Reijnders (Manchester City), Ryan Gravenberch (Liverpool FC), Teun Koopmeiners (Juventus Turin), Quinten Timber (Olympique Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Guus Til (PSV Eindhoven) Sturm: Cody Gakpo (Liverpool FC), Memphis Depay (Corinthians), Donyell Malen (AS Rom), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Justin Kluivert (AFC Bournemouth), Noa Lang (PSV Eindhoven), Crysencio Summerville (West Ham United)

Argentinien Tor: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid) Abwehr: Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur) Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid) Mittelfeld: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (RC Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (FC Chelsea), Alexis Mac Allister (FC Liverpool) Angriff: Julian Alvarez (Atletico Madrid) Lionel Messi (Inter Miami) Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (FC Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Mailand)

Kolumbien Tor: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional) Abwehr: Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Devinson Sanchez (Galatasaray), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Jhon Lucumi (Bologna), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes) Mittelfeld: James Rodriguez (Minnesota United), Gustavo Puerta (Racing Santander), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Rios (Benfica), Kevin Castano (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Portilla (Athletico Paranaense) Angriff: Jhon Arias (Palmeiras), Luis Díaz (Bayern München), Luis Suarez (Sporting Lissabon), Jhon Cordoba (Krasnodar), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Juan Camilo Hernandez (Betis Sevilla)

Ägypten Tor: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Oufa Shobeir (Al Ahly), Mohamed Alaa (El Gouna), El Mahdi Soliman (Zamalek) Abwehr: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed FC), Hamdy Fathy (Al-Wakrah SC), Ramy Rabia (Al-Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (Nizza), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids FC) Mittelfeld: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Nabil Dunga (Al-Najma), Mahmoud Saber (Zed FC), Zizo (Al Ahly), Trezeguet (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Oviedo), Mohamed Salah (Liverpool) Angriff: Omar Marmoush (Manchester City), , Hamza Abdelkarim (Barca Atletic), Aqtay Abdallah (Enppi SC)

Südafrika Tor: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates) Abwehr: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukelo Kabini (Molde FK), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) Mittelfeld: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns) Angriff: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley), Thapelo Maseko (AEL Limassol)

Curacao Tor: Tyrick Bodack (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC) Abwehr: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam) Mittelfeld: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk) Angriff: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (FC Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha SK Beveren)

Kroatien Tor: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City) Abwehr: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax Amsterdam), Josip Stanišić (FC Bayern München), Marin Pongračić (AC Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (Hamburger SV) Mittelfeld: Luka Modrić (AC Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta Bergamo), Nikola Vlašić (FC Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como 1907), Kristijan Jakić (FC Augsburg), Petar Sučić (Inter Mailand), Nikola Moro (FC Bologna), Toni Fruk (HNK Rijeka) Angriff: Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (TSG Hoffenheim), Ante Budimir (CA Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Muša (FC Dallas), Igor Matanović (SC Freiburg)

Kap Verde Tor: Carlos Santos (San Diego), Márcio da Rosa (Montana), Vozinha (Chaves) Abwehr: Logan Costa (Villarreal), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Steven Moreira (Columbus Crew), Diney Borges (Al Bataeh), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Stopira (Torreense) Mittelfeld: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets), Kevin Lenini Pina (FK Krasnodar) Sturm: Ryan Mendes (Iğdır FK), Willy Semedo (Omonia Nikosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)

Kanada Tor: Maxime Crépeau (Orlando City SC), Owen Goodman (Barnsley FC), Dayne St. Clair (Inter Miami FC) Abwehr: Moïse Bombito (OGC Nizza), Derek Cornelius (Olympique Marseille), Alphonso Davies (Bayern München), Luc de Fougerolles (Fulham FC), Alistair Johnston (Celtic FC), Alfie Jones (Middlesbrough FC), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire FC) Mittelfeld: Ali Ahmed (Norwich City FC), Tajon Buchanan (Villarreal CF), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (FC Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (U.S. Sassuolo Calcio), Liam Millar (Hull City FC), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan Saliba (R.S.C. Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC) Angriff: Jonathan David (Juventus Turin), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCD Mallorca), Tani Oluwaseyi (Villarreal CF)

Mexiko Kaderbekanntgabe am 1. Juni

Australien Kaderbekanntgabe am 1. Juni

Türkei Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell Spielplan der Türkei bei der WM 2026: Gegner, Uhrzeiten und Infos zu Übertragungen

Ecuador Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Paraguay Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Katar Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Uruguay Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Saudi-Arabien Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Irak Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Iran Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Algerien Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Jordanien Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell