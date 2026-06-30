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Weltmeisterschaft 2026

WM 2026: Mexiko vs. Ecuador - das Sechzehntelfinale live im Free-TV, Livestream, Ticker & alle Infos

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026 - Hummels überrascht Haaland-Entscheidung: "Kalt erwischt"

Videoclip • 01:17 Min

Großer Showdown im Sechzehntelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026! Gastgeber Mexiko trifft in der Runde der letzten 32 Teams auf das spielstarke Team aus Ecuador. Am Mittwoch, dem 1. Juli 2026, geht es im legendären Aztekenstadion (Mexico City Stadium) um alles oder nichts. Wer behält im heißen K.-o.-Duell die Nerven?

Nach einer packenden Gruppenphase beginnt nun die K.-o.-Runde, in der jeder Fehler das Turnierende bedeuten kann. Am 1. Juli (ab 3 Uhr im LIVETICKER) kämpfen Mexiko und Ecuador um den Einzug ins Achtelfinale

Hier finden Sie alle Details zu Aufstellungen, Bilanzen und der Übertragung im TV und Livestream.

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Mexiko vs. Ecuador live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Partie: Mexiko gegen Ecuador

  • Anstoß: Mittwoch, 1. Juli 2026, 03:00 Uhr (deutsche Zeit)

  • Ortszeit: 19:00 Uhr

  • Spielort: Aztekenstadion, Mexiko City (Mexiko)

  • Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale

Wer überträgt Mexiko gegen Ecuador heute Nacht live im TV und Stream?

Das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador ist eines von sechs Spielen der ersten K.o.-Runde, die MagentaTV exklusiv im Programm hat.

WM 2026: Mexiko vs. Ecuador im Liveticker

Wer das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns auf dem Laufenden. Einen kostenlosen Liveticker zu Mexiko gegen Ecuador gibt es wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen.

Der Austragungsort: Aztekenstadion

Gespielt wird im legendären Aztekenstadion (für die WM 2026 offiziell umbenannt in Mexico City Stadium) in Mexiko-Stadt. Das Stadion, das bereits bei den Weltmeisterschaften 1970 und 1986 Schauplatz historischer Momente war, bietet auch bei dieser Endrunde die perfekte Kulisse für die K.-o.-Runde.

Für das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador werden über 80.000 leidenschaftliche Fans erwartet.

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FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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