WM 2026: Mexiko vs. Ecuador - das Sechzehntelfinale live im Free-TV, Livestream, Ticker & alle Infos

ran Fußball WM 2026 - Hummels überrascht Haaland-Entscheidung: "Kalt erwischt" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Großer Showdown im Sechzehntelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026! Gastgeber Mexiko trifft in der Runde der letzten 32 Teams auf das spielstarke Team aus Ecuador. Am Mittwoch, dem 1. Juli 2026, geht es im legendären Aztekenstadion (Mexico City Stadium) um alles oder nichts. Wer behält im heißen K.-o.-Duell die Nerven?

Nach einer packenden Gruppenphase beginnt nun die K.-o.-Runde, in der jeder Fehler das Turnierende bedeuten kann. Am 1. Juli (ab 3 Uhr im LIVETICKER) kämpfen Mexiko und Ecuador um den Einzug ins Achtelfinale Hier finden Sie alle Details zu Aufstellungen, Bilanzen und der Übertragung im TV und Livestream.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Mexiko vs. Ecuador live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Partie: Mexiko gegen Ecuador

Anstoß : Mittwoch, 1. Juli 2026, 03:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit: 19:00 Uhr

Spielort: Aztekenstadion, Mexiko City (Mexiko)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale

Wer überträgt Mexiko gegen Ecuador heute Nacht live im TV und Stream? Das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador ist eines von sechs Spielen der ersten K.o.-Runde, die MagentaTV exklusiv im Programm hat.

WM 2026: Mexiko vs. Ecuador im Liveticker Wer das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns auf dem Laufenden. Einen kostenlosen Liveticker zu Mexiko gegen Ecuador gibt es wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen.

Der Austragungsort: Aztekenstadion Gespielt wird im legendären Aztekenstadion (für die WM 2026 offiziell umbenannt in Mexico City Stadium) in Mexiko-Stadt. Das Stadion, das bereits bei den Weltmeisterschaften 1970 und 1986 Schauplatz historischer Momente war, bietet auch bei dieser Endrunde die perfekte Kulisse für die K.-o.-Runde. Für das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador werden über 80.000 leidenschaftliche Fans erwartet.

- Anzeige -

- Anzeige -