ran Fußball WM 2026: Verrückter Jubel! Mexiko-Fan wird zur Zuckerwatte Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Bei der WM 2026 werden nicht alle Spiele live im Free-TV übertragen. Einige Partien werden exklusiv im Pay-TV von MagentaTV gezeigt.

WM-Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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WM 2026: MagentaTV zeigt exklusiv diese Spiele am 3. Spieltag Die meisten Partien in der K.o.-Phase laufen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Alle Spiele sind aber weiterhin nur auf MagentaTV zu sehen. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Sechzehntelinal-Partien. Niederlande vs. Marokko (Dienstagnacht, 30. Juni, 03:00 Uhr) Frankreich vs. Schweden (Dienstagabend, 30. Juni, 23:00 Uhr) Mexiko vs. Ecuador (Dienstagnacht / Mittwochnacht, 03:00 Uhr) USA vs. Bosnien-Herzegowina (02:00 Uhr) Portugal vs. Kroatien (01:00 Uhr) Argentinien vs. Kap Verde (Samstagnacht, 4. Juli, 00:00 Uhr)

Wie viele WM-Spiele zeigt MagentaTV exklusiv? MagentaTV zeigt bei der WM 2026 insgesamt 44 Spiele exklusiv. Dazu gehören unter anderem sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals. Die komplette Liste aller exklusiven Spiele steht aber noch nicht fest. ARD und ZDF zeigen zusammen 60 Spiele im Free-TV und in ihren Streaming-Angeboten. Dazu zählen alle Deutschland-Spiele, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Auch interessant: WM 2026 live: Wer zeigt welche Spiele? WM 2026: DFB-Team mit Debakel - jetzt muss es Konsequenzen geben - Kommentar

WM 2026: Laufen die Deutschland-Spiele bei MagentaTV exklusiv? Nein. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen zwar auch bei MagentaTV, aber nicht exklusiv. Sie sind zusätzlich im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen. Hintergrund ist unter anderem, dass Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen Deutschland spielt in der Gruppenphase gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Die deutschen Gruppenspiele gehören daher nicht zu den exklusiven MagentaTV-Partien.

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Welche WM-Spiele laufen kostenlos im Free-TV? Im Free-TV laufen bei ARD und ZDF insgesamt 60 Spiele. Dazu gehören: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft

das Eröffnungsspiel

ausgewählte weitere Gruppen- und K.o.-Spiele

beide Halbfinals

das Finale Das Finale der WM 2026 findet am 19. Juli 2026 statt und wird live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal übertragen.

WM: Türkei-Fans brauchen MagentaTV Für Fans der türkischen Nationalmannschaft ist die TV-Lage klar: Alle drei Gruppenspiele der Türkei laufen nach aktuellem Stand exklusiv bei MagentaTV. Das betrifft die Gruppenspiele gegen Australien, Paraguay und die USA. MagentaTV plant dafür auch ein spezielles Angebot mit türkischem Kommentar und Gästen. WM 2026: Spielplan Türkei und TV-Übertragungen

Warum läuft die WM 2026 nicht komplett im Free-TV? Dass nicht mehr alle Spiele der Fußball-WM im Free-TV laufen, liegt primär daran, dass die Deutsche Telekom die exklusiven Gesamtrechte für die Weltmeisterschaft erworben hat. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben aus Kostengründen nur eine Sublizenz für einen Teil der Spiele gekauft. Laut Medienstaatsvertrag (früher Rundfunkstaatsvertrag) müssen gewisse Spiele jedoch im frei-empfangbaren Fernsehen übertragen werden, darunter: Eröffnungsspiel, alle Deutschland-Spiele sowie die Halbfinals und das Finale. Für Fans bedeutet das: Die wichtigsten Free-TV-Spiele sind abgedeckt, aber nicht jede Partie ist ohne Abo zu sehen. Auch interessant: WM 2026: Die Kommentatoren und Moderatoren bei ARD, ZDF & Magenta TV Und: WM 2026: Frankreich vs. Irak live im TV & Stream

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