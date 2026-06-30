Laut Lothar Matthäus habe der Fokus innerhalb des DFB-Teams nicht wirklich auf der Weltmeisterschaft gelegen.

Nach dem Ausscheiden gegen Paraguay im Sechzehntelfinale hat Lothar Matthäus in der "BILD"-Sendung "Lothar legt los" behauptet, dass die interne Stimmung im DFB-Kader seit Beginn der WM gekippt gewesen sei.

Dabei sei es unter anderem um den Umgang mit Familienangehörigen gegangen. "Der eine war dann sauer auf den anderen, weil bei einem die Mama mitfliegen durfte und bei dem anderen die Frau mitfliegen durfte und die Kinder. Die anderen mussten dann mit der Linienmaschine fliegen."

Der allgemeine Umgang mit der Reiseplanung und Hotelbuchungen der Familien habe die Spieler abgelenkt . "Das war doch alles ein Thema in der Mannschaft. Es ist nie in den Medien erschienen, aber ich weiß, dass es ein Thema war", beteuert der 65-Jährige.