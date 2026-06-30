WM 2026: England vs. DR Kongo live - TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Spannung pur im Sechzehntelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026: Am Mittwoch, den 1. Juli, treffen England und die DR Kongo im Atlanta Stadium aufeinander. Während die Engländer ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollen, brennt der Außenseiter aus Afrika auf die nächste Sensation.

Nachdem die DR Kongo mit ihrem erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase eine der größten Sensationen dieses Turniers geschafft hat, steht ihr nun in Atlanta gegen England das wichtigste Spiel in der Geschichte des Landes bevor.

Die Mannschaft von Thomas Tuchel mag zwar zu den Mitfavoriten auf den Titelgewinn zählen, doch die DR Kongo hat mit ihrem Unentschieden gegen Portugal bereits für eine große Überraschung gesorgt. Mehrere ihrer Spieler, darunter Aaron Wan-Bissaka, Noah Sadiki und Yoane Wissa - der beim 3:1-Sieg gegen Usbekistan, mit dem sich die Mannschaft den Einzug ins Sechzehntelfinale sicherte, zwei Tore erzielte - sind etablierte Spieler in der Premier League.

England sicherte sich dank Siegen über Kroatien und Panama sowie einem torlosen Unentschieden gegen Ghana den ersten Platz in Gruppe L. Harry Kane präsentiert sich nach drei erzielten Toren in Form und auch Jude Bellingham beeindruckte mit zwei Toren und einer Vorlage. Der Sieger dieser Partie trifft am 5. Juli im Achtelfinale in Mexiko-Stadt auf Mexiko oder Ecuador.