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WM 2026: England vs. DR Kongo live - TV-Übertragung, Livestream und Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 02:22 Min
Spannung pur im Sechzehntelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026: Am Mittwoch, den 1. Juli, treffen England und die DR Kongo im Atlanta Stadium aufeinander. Während die Engländer ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollen, brennt der Außenseiter aus Afrika auf die nächste Sensation.
Nachdem die DR Kongo mit ihrem erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase eine der größten Sensationen dieses Turniers geschafft hat, steht ihr nun in Atlanta gegen England das wichtigste Spiel in der Geschichte des Landes bevor.
Die Mannschaft von Thomas Tuchel mag zwar zu den Mitfavoriten auf den Titelgewinn zählen, doch die DR Kongo hat mit ihrem Unentschieden gegen Portugal bereits für eine große Überraschung gesorgt. Mehrere ihrer Spieler, darunter Aaron Wan-Bissaka, Noah Sadiki und Yoane Wissa - der beim 3:1-Sieg gegen Usbekistan, mit dem sich die Mannschaft den Einzug ins Sechzehntelfinale sicherte, zwei Tore erzielte - sind etablierte Spieler in der Premier League.
England sicherte sich dank Siegen über Kroatien und Panama sowie einem torlosen Unentschieden gegen Ghana den ersten Platz in Gruppe L. Harry Kane präsentiert sich nach drei erzielten Toren in Form und auch Jude Bellingham beeindruckte mit zwei Toren und einer Vorlage. Der Sieger dieser Partie trifft am 5. Juli im Achtelfinale in Mexiko-Stadt auf Mexiko oder Ecuador.
England vs. DR Kongo live: Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei?
Anstoß: Mittwoch, 1. Juli 2026, 18:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 12:00 Uhr
Spielort: Mercedes-Benz Stadium, Altlanta (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)
Kommende Livestreams auf Joyn
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WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream
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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft England gegen DR Kongo?
Das Sechzehntelfinale zwischen England und DR Kongo wird im Free-TV in der ARD übertrgagen.
Entsprechend könnt ihr England vs. Kongo auch auf Joyn streamen sondern exklusiv auf MagentaTV und im dazugehörigen Stream übertragen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Der Pay-TV-Dienst hat die Rechte für alle 104 WM-Spiele.
WM 2026: England vs. DR Kongo - Liveticker
Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das packende Sechzehntelfinale in unserem kostenlosen ran-Liveticker.
Der Austragungsort: Mercedes-Benz Stadium
Gespielt wird im geschichtsträchtigen Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Die gigantische Arena fasst über 71.000 Zuschauer und ist den meisten Sportfans als Heimat der NFL-Franchise Atlanta Falcons ein Begriff.
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