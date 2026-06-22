Heimpleite in Spiel 5
BBL Finals: Der FC Bayern Basketball erlebt ein selbstverschuldetes Desaster
Aktualisiert:von Julian Huter
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Der FC Bayern Basketball gibt den Meistertitel in einem historischen Kollaps in den BBL Finals aus der Hand. Diese Saison war ein Desaster mit Ansage. Ein Kommentar.
Von Julian Huter
Den Spielern des FC Bayern Basketball war der Schock ins Gesicht geschrieben.
Während Alba Berlin mit dem 84:81-Erfolg in Spiel 5 der BBL Finals eines der sensationellsten Comebacks der Bundesliga-Geschichte feierte, war die Heimpleite für den FCBB der Sargnagel einer Desaster-Saison. Eine, die sie selbst verschuldet haben - vor allem auf Management-Ebene.
FC Bayern Basketball: Für eigene Ansprüche ungenügend
Das soll nicht bedeuten, dass die Bayern-Basketballer in der BBL nicht mehr der Maßstab sind oder dass sich die Berliner diesen Titel nicht absolut verdient hätten.
Doch für einen Verein, der den Anspruch hat, sich nicht nur im deutschen, sondern auch im europäischen Basketball zu etablieren, war diese Spielzeit ungenügend.
In der Euroleague letztlich chancenlos, im DBB-Pokal setzte es eine bittere Pleite vor eigenem Publikum gegen die Bamberg Baskets, nun folgte auch noch der historische Kollaps im schicken SAP Garden, der eigentlich für große europäische Nächte gegen Real Madrid, Panathinaikos und Co. hochgezogen wurde. Eine titellose Saison mit bitterem Beigeschmack.
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BBL Finals: Svetislav Pesic ist gescheitert
Trainer Svetislav Pesic erlebt somit ein bitteres Ende seiner legendären Karriere. Seine Verdienste im deutschen Basketball kann ihm niemand nehmen, dennoch muss man festhalten, dass der Serbe an dieser Mannschaft gescheitert ist.
Sein verheerendes Fazit: "Mir ist es als Trainer nie gelungen, eine Mannschaft zu bilden, die in schweren Momenten des Spiels zurückkommt."
So war diese Niederlage sinnbildlich für die verkorkste Saison der Münchner: Ein individuell weniger stark besetztes Team schlägt den Favoriten mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Nervenstärke. Zwei Qualitäten, die die Bayern in dieser Spielzeit zu oft vermissen ließen.
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FC Bayern Basketball: Zoff um Anton Gavel
Star-Neuzugänge wie Ex-NBA-Profi Spencer Dinwiddie oder Xavier Rathan-Mayes entpuppten sich als teure Missverständnisse. Dazu kommt die fehlende Kontinuität auf der Trainerposition. Es fehlte ein klares Rollenverständnis und Hierarchie. Andi Obst, der individuell eine starke Saison gespielt hatte, musste offensiv oft eine zu große Last tragen. Hinten raus fehlte dann die letzte Kraft.
Die Nebengeräusche rund um Anton Gavel, der wohl kommender Wunschtrainer der Bayern ist, waren sportlich nicht entscheidend, passen aber ins Bild. Diese Saison wirkte reaktiv ohne nachhaltiges Konzept - was in der vorzeitigen Trennung von Gordon Herbert gipfelte.
Die gute Nachricht für den FCBB: Für kommende Saison war ohnehin ein Neustart geplant. Thorsten Leibenath, ist der Meister-Architekt von ratiopharm Ulm - und soll die Bayern jetzt als Geschäftsführer Sport in die europäische Spitze führen.
Vermutlich dann an der Seite seines ehemaligen Meister-Trainers in Ulm Anton Gavel.
FC Bayern Basketball braucht langfristigen Plan
Ganz egal, wer bei den Bayern bald an der Seitenlinie steht: Für nachhaltigen Erfolg braucht es eine kohärenten, langfristig konzipierten Plan. Einfach die größten Namen unter Vertrag zu nehmen, die man sich leisten kann, funktioniert nicht.
München braucht Kadertiefe für die lange EuroLeague-Saison, eine klare Rollenverteilung und vor allem Konstanz. Nur so können sich jene Mechanismen und mannschaftliche Geschlossenheit einstellen.
Natürlich gibt es bei EuroLeague-Teams immer ein hohe Fluktuation. Die absoluten Top-Spieler kann selbst ein FC Bayern meist nicht lange halten. Doch es braucht einen festen Kern um die deutschen Nationalspieler wie Obst, Johannes Voigtmann und Co. - gezielt verstärkt mit internationalen Topspielern, die deren Spielerprofile gut ergänzen.
Gordon Herbert hat es mit der deutschen Nationalmannschaft mit seinem Drei-Jahres-Plan vorgemacht. Für die Bayern wäre das eine gute Blaupause, auch wenn der Trainer dann ein anderer ist.
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