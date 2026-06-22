Thomas Tuchel wollte den Verteidiger des FC Chelsea für den WM-Kader nachnominieren. Doch Trevoh Chalobah schaute im Urlaub nicht auf sein Smartphone.

Trevoh Chalobah entspricht anscheinend nicht ganz dem Klischee des jungen Fußballprofis, der den ganzen Tag online ist und seine Social-Media-Accounts checkt.

Jedenfalls schaute der Innenverteidiger des FC Chelsea am vergangenen Montag stundenlang nicht auf sein Smartphone und verpasste im Urlaub in New York beinahe eine enorm wichtige Nachricht von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel.

"Ich war am Times Square unterwegs", erzählte er nun in einer Medienrunde: "Ich war einkaufen. Als ich ins Hotel zurückkam, sah ich, dass Thomas mir eine Textnachricht geschickt hatte, aber das war schon zwei Stunden her. Ich habe die Nachricht zwei Stunden lang nicht gesehen. Ich war nicht am Telefon. Ich bin einfach nur herumgelaufen."

Der 26-Jährige bekam sofort Herzklopfen, als er die Nachricht dann endlich sah. Denn er ahnte bereits, was Tuchel von ihm wollte – ihn für Englands WM-Kader nachnominieren. Wenig später sprach er mit dem deutschen Trainer per Facetime.

"Er lächelte und sagte: 'Ich habe gute Nachrichten für dich.' Ich war einfach überglücklich", berichtete Chalobah, der sofort ins Trainingslager der "Three Lions" aufbrach.