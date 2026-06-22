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WM 2026: England-Verteidiger Trevoh Chalobah ignorierte die wichtigste Nachricht seiner Karriere
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
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Videoclip • 02:01 Min
Thomas Tuchel wollte den Verteidiger des FC Chelsea für den WM-Kader nachnominieren. Doch Trevoh Chalobah schaute im Urlaub nicht auf sein Smartphone.
Trevoh Chalobah entspricht anscheinend nicht ganz dem Klischee des jungen Fußballprofis, der den ganzen Tag online ist und seine Social-Media-Accounts checkt.
Jedenfalls schaute der Innenverteidiger des FC Chelsea am vergangenen Montag stundenlang nicht auf sein Smartphone und verpasste im Urlaub in New York beinahe eine enorm wichtige Nachricht von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel.
"Ich war am Times Square unterwegs", erzählte er nun in einer Medienrunde: "Ich war einkaufen. Als ich ins Hotel zurückkam, sah ich, dass Thomas mir eine Textnachricht geschickt hatte, aber das war schon zwei Stunden her. Ich habe die Nachricht zwei Stunden lang nicht gesehen. Ich war nicht am Telefon. Ich bin einfach nur herumgelaufen."
Der 26-Jährige bekam sofort Herzklopfen, als er die Nachricht dann endlich sah. Denn er ahnte bereits, was Tuchel von ihm wollte – ihn für Englands WM-Kader nachnominieren. Wenig später sprach er mit dem deutschen Trainer per Facetime.
"Er lächelte und sagte: 'Ich habe gute Nachrichten für dich.' Ich war einfach überglücklich", berichtete Chalobah, der sofort ins Trainingslager der "Three Lions" aufbrach.
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Trevoh Chalobah rückte für Tino Livramento in den Kader nach
Tino Livramento von Newcastle United hatte sich zuvor eine Wadenverletzung zugezogen und musste abreisen. Da die Verletzung mehr als 24 Stunden vor dem Anpfiff des Auftaktspiels der Engländer gegen Kroatien (4:2) passierte, konnte Chalobah noch nachnominiert werden.
Für den Abwehrspieler geht damit ein Traum in Erfüllung. Während der WM in Russland 2018 hatte er ein Bild des WM-Pokals getwittert. "Eines Tages", hatte Chalobah dazu geschrieben und den Tweet mit dem Hashtag #believe versehen.
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Damals war der in Sierra Leone geborene 1,90-Meter-Hüne 19 Jahre alt und gerade von Chelsea in die zweite Liga zu Ipswich Town ausgeliehen worden. Nun wurde sein Wunsch Realität. "Jetzt doch noch nominiert worden zu sein, ist der größte Moment in meiner Karriere. Weil ich nicht mehr damit gerechnet habe", erzählte er.
Glücklicherweise schaute Chalobah dann doch noch rechtzeitig auf sein Telefon und sah die Nachricht von Thomas Tuchel.
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