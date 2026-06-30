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WM 2026 - Nach DFB-Aus: Paraguay ruft nationalen Feiertag aus
Veröffentlicht:von SID
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DFB-Team: WM-Aus! Netz rechnet mit Nagelsmann ab
Videoclip • 03:21 Min
Paraguays Staatspräsident Santiago Peña hat den Tag nach dem sensationellen Sieg über die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM zum nationalen Feiertag erklärt.
Nach dem sensationellen Achtelfinal-Einzug Paraguays gegen Deutschland hat Staatspräsident Santiago Peña den 29. Juni zum Feiertag erklärt.
"PARAGUAY GIBT NIEMALS AUF! FEIERTAG, VERDAMMT NOCH MAL!", schrieb Peña nach dem 4:3 im Elfmeterschießen gegen das DFB-Team am Montag bei X. Kurz darauf unterzeichnete er das entsprechende Dekret.
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Paraguay feiert zweiten K.o.-Sieg
Für Paraguay war der Triumph im Sechzehntelfinale gegen die deutsche Mannschaft erst der zweite K.o.-Sieg bei einer WM, zuletzt waren die Südamerikaner 2010 in Südafrika bis ins Viertelfinale vorgestoßen.
Auch den Tag nach der erfolgreichen WM-Qualifikation im September 2025 hatte Peña bereits zum Feiertag ausgerufen.
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