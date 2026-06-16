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WM 2026

WM 2026: Trinkpausen sorgen bei TV-Sender für massive Gewinne

Aktualisiert:

von Anne Malin

ran Fußball

WM 2026: Schottische Fans kapern Baseball-Spiel

Videoclip • 01:11 Min

Die verpflichtenden Trinkpausen bei der WM werden von "Fox" gut genutzt: Der amerikanische TV-Sender zeigt die gesamte erlaubte Zeit Werbung und verdient damit wohl gutes Geld.

Es ist die Weltmeisterschaft der Superlative: mehr Teams, mehr Spiele und mehr Werbung als jemals zuvor. Die neu eingeführten Trinkpausen, die unabhängig von Wetter oder Temperatur verpflichtend sind, bieten dabei einen neuen Zeitpunkt für Werbepausen.

Laut Berichten des "Wall Street Journal" lohnt sich diese Neuerung für die TV-Sender so richtig. "Fox" soll mindestens eine Viertelmillion US-Dollar nur durch die Werbung in den Trinkpausen verdienen.

Es ist davon auszugehen, dass andere TV-Sendern ähnlich hohe Gewinne durch die Pausen verzeichnen.

WM 2026: Eine Werbepause bringt circa 800.000 US-Dollar

Bei jeder dreiminütige "Hydration Break" zeigt "Fox" vier 30-Sekündige Werbespots. Laut dem "Wall Street Journal" wurde jeder Slot in den Vorrunden für rund 200.000 US-Dollar verkauft und bei jedem Spiel mit amerikanischer Beteiligung sogar circa 400.000 Dollar.

Es sei anzunehmen, dass die Spots in den K.o-Runden eindeutig teurer sind.

Laut FIFA-Richtlinien müssen die ersten 20 Sekunden und letzten 30 Sekunden jeder Trinkpause gezeigt werden, doch "Fox" hat diese Vorgaben mehrmals missachtet. Doch laut "The Guardian" plant die FIFA nicht, etwas dagegen zu tun.

Das "Wall Street Journal" geht konservativ von einem Durchschnittspreis von 300 Tausend Dollar pro Spot über die ganze WM aus. Bei acht möglichen Werbespots pro 104 Spielen könnte "Fox" also 832 Werbespots verkaufen. Das würden die Gesamteinnahmen auf 249,6 Millionen Dollar bringen.

Laut der "New York Times" hat der Sender circa 485 Millionen Dollar für die TV-Rechte an der WM gezahlt.

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WM 2026: Starke Kritik an den Spielunterbrechungen

Sowohl Fans als auch Spieler haben sich bereits kritisch gegenüber den Trinkpausen geäußert. Virgil van Dijk erklärte: "Ich mag die Trinkpausen nicht besonders. Und für die Zuschauer vor dem Fernseher ist das auch nicht gerade toll."

Auf der Kurznachrichtenplattform "X" bemängeln Fans zudem, dass die Trinkpause bei der Begegnung USA gegen Paraguay anscheinend herausgezögert wurde, bis die Werbung vorbei war.

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Ursprünglich hatte Fox einen hybriden Modus geplant, bei dem die Trinkpause weiterhin in einem kleiner Fenster zu sehen ist, doch laut "Sports Business Journal" entscheiden die TV-Produzenten in Echtzeit, ob dieser Bild-in-Bild Aufbau notwendig ist. Bis jetzt war es noch nie der Fall.

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