WM 2026
WM 2026: Trinkpausen sorgen bei TV-Sender für massive Gewinne
Aktualisiert:von Anne Malin
ran Fußball
WM 2026: Schottische Fans kapern Baseball-Spiel
Videoclip • 01:11 Min
Die verpflichtenden Trinkpausen bei der WM werden von "Fox" gut genutzt: Der amerikanische TV-Sender zeigt die gesamte erlaubte Zeit Werbung und verdient damit wohl gutes Geld.
Es ist die Weltmeisterschaft der Superlative: mehr Teams, mehr Spiele und mehr Werbung als jemals zuvor. Die neu eingeführten Trinkpausen, die unabhängig von Wetter oder Temperatur verpflichtend sind, bieten dabei einen neuen Zeitpunkt für Werbepausen.
Laut Berichten des "Wall Street Journal" lohnt sich diese Neuerung für die TV-Sender so richtig. "Fox" soll mindestens eine Viertelmillion US-Dollar nur durch die Werbung in den Trinkpausen verdienen.
Es ist davon auszugehen, dass andere TV-Sendern ähnlich hohe Gewinne durch die Pausen verzeichnen.
WM 2026: Eine Werbepause bringt circa 800.000 US-Dollar
Bei jeder dreiminütige "Hydration Break" zeigt "Fox" vier 30-Sekündige Werbespots. Laut dem "Wall Street Journal" wurde jeder Slot in den Vorrunden für rund 200.000 US-Dollar verkauft und bei jedem Spiel mit amerikanischer Beteiligung sogar circa 400.000 Dollar.
Es sei anzunehmen, dass die Spots in den K.o-Runden eindeutig teurer sind.
Laut FIFA-Richtlinien müssen die ersten 20 Sekunden und letzten 30 Sekunden jeder Trinkpause gezeigt werden, doch "Fox" hat diese Vorgaben mehrmals missachtet. Doch laut "The Guardian" plant die FIFA nicht, etwas dagegen zu tun.
DFB-Team: Deniz Undav und sein Jubel-Tanz ist "Ausdruck kultureller Identität" - das steckt dahinter
Das "Wall Street Journal" geht konservativ von einem Durchschnittspreis von 300 Tausend Dollar pro Spot über die ganze WM aus. Bei acht möglichen Werbespots pro 104 Spielen könnte "Fox" also 832 Werbespots verkaufen. Das würden die Gesamteinnahmen auf 249,6 Millionen Dollar bringen.
Laut der "New York Times" hat der Sender circa 485 Millionen Dollar für die TV-Rechte an der WM gezahlt.
Fußball-Livestreams:
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball
WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream
155 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball
WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream
155 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball
WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream
120 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball
WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream
120 Min
WM 2026: Starke Kritik an den Spielunterbrechungen
Sowohl Fans als auch Spieler haben sich bereits kritisch gegenüber den Trinkpausen geäußert. Virgil van Dijk erklärte: "Ich mag die Trinkpausen nicht besonders. Und für die Zuschauer vor dem Fernseher ist das auch nicht gerade toll."
Auf der Kurznachrichtenplattform "X" bemängeln Fans zudem, dass die Trinkpause bei der Begegnung USA gegen Paraguay anscheinend herausgezögert wurde, bis die Werbung vorbei war.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Ursprünglich hatte Fox einen hybriden Modus geplant, bei dem die Trinkpause weiterhin in einem kleiner Fenster zu sehen ist, doch laut "Sports Business Journal" entscheiden die TV-Produzenten in Echtzeit, ob dieser Bild-in-Bild Aufbau notwendig ist. Bis jetzt war es noch nie der Fall.
Auch interessant: Tunesiens Nationaltrainer entlassen - erfahrener WM-Coach übernimmt
Mehr WM-News:
WM
Privatjet für Infantino - Kritik von "Greenpeace"
WM
WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko: In diesen 16 Stadien wird gekickt
WM
Fußball-WM: Der DFB-Kader im Überblick
WM
WM 2026: Welche Moderatoren & Kommentatoren sind heute bei MagentaTV und ARD im Einsatz?
WM
WM 2026: Die Schiedsrichter - Erfolge, Kontroversen und Skandale
WM
WM 2026: Von 1930 bis 2022 - alle Weltmeister der Geschichte im Überblick
ran Fußball
WM 2026: Deutsches 7:1 ein Zeichen? Spanien Blamage schockiert Andrich
Videoclip • 02:17 Min
ran Fußball
WM 2026: DFB-Boss Rettig - So lief der Abend nach dem Auftakt
Videoclip • 04:16 Min
ran Fußball
WM 2026: Experte kritisiert Internet-Phänomen: "Einer der Schlechtesten"
Videoclip • 01:07 Min
ran Fußball
WM 2026: Schottische Fans kapern Baseball-Spiel
Videoclip • 01:11 Min
ran Fußball
WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!"
Videoclip • 01:19 Min
ran Fußball
Deutschland Weltmeister? Eishockey-Star Peterka tippt WM
Videoclip • 03:42 Min
ran Fußball
DFB-Team: Neuer mit Brasilien-Vergleich nach 7:1-Sieg
Videoclip • 02:39 Min
ran Fußball
WM 2026: NFL-Star im Fußball-Fieber! Erst Oranje-Party - dann Müll sammeln
Videoclip • 01:19 Min
ran Fußball
DFB-Team: Jürgen Klopp entschuldigt sich bei Julian Nagelsmann
Videoclip • 44 Sek
ran Fußball
DFB-Team zurück im WM-Quartier: "Sieht aus, als würde der Präsident einfahren!"
Videoclip • 01:23 Min
ran Fußball
DFB-Team: Strahlender Nmecha schwärmt von Zusammenspiel mit Pavlovic
Videoclip • 01:46 Min
ran Fußball
DFB-Team - Havertz über Elfmeter: "Habe mir viel von Müller abgeschaut"
Videoclip • 02:39 Min