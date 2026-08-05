FIFA-Statement: Rückendeckung für Gianni Infantino - Gegenangriff auf Kritiker

Der umstrittene FIFA-Präsident Gianni Infantino bleibt im Amt. Die FIFA teilt im Zuge dieser Entscheidung gegen dessen Kritiker aus.

Ein angedeutetes Fehlereingeständnis, aber keine Spur von Rücktrittsgedanken - und ein satter Gegenangriff auf seine Kritiker: FIFA-Präsident Gianni Infantino bleibt nach einem Krisentreffen im Amt. Wie der Fußball-Weltverband am späten Mittwochabend mitteilte, habe der 56-jährige Schweizer bei der Zusammenkunft mit ranghohen Funktionären im FIFA-Büro für Afrika klare Rückendeckung erfahren.

"Im Anschluss an ein Treffen in Rabat (Marokko) bekräftigten der FIFA-Generalsekretär und die anwesenden Mitglieder der FIFA-Geschäftsleitung ihre uneingeschränkte Unterstützung für FIFA-Präsident Gianni Infantino – den einzigen Amtsträger, der von den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden gewählt wurde", hieß es in der fast 500 Wörter langen Stellungnahme.

Zuvor war Infantino bereits im Stade El Barid in Rabat lächelnd und winkend auf der Tribüne beim Afrika-Cup-Gruppenspiel der Frauen zwischen Malawi und Sambia (0:2) gesehen worden. Direkt neben ihm saß FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström, der sich am Dienstag laut übereinstimmenden Medienberichten in einem internen Schreiben noch von Infantino distanziert haben soll.

Auch postete Infantino bei Instagram ein Foto, auf dem er und Grafström mit erhobenem Daumen in die Kamera lächeln. Dazu kommentierte er: "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Ergebnisse der heutigen Sitzung die Governance der FIFA stärken und dazu beitragen werden, das Vertrauen in die Organisation wiederherzustellen."

Der Schweizer Infantino wiederum habe am Mittwoch "seine volle Unterstützung für den FIFA-Generalsekretär und die FIFA-Administration sowie für deren notwendige und hervorragende Arbeit bei der Umsetzung seiner Vision" bekräftigt, erklärte der Weltverband. Welche Mitglieder der FIFA-Geschäftsleitung neben Präsident und Generalsekretär anwesend waren, ist unbekannt.