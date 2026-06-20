Neymar steht vor dem Comeback, dafür droht ein anderer Leistungsträger auszufallen: Während die Rückkehr des Altstars in die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft offenbar unmittelbar bevorsteht, bangt die Selecao um Flügelflitzer Raphinha.

Neymar werde am Samstag "individuell trainieren, am Montag mit dem Team trainieren und für das Spiel gegen Schottland zur Verfügung stehen", kündigte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 3:0 (3:0) gegen Haiti an.

Bei Raphinha herrscht dagegen nun auch Klarheit zum Leidwesen Ancelottis. Der Star des FC Barcelona hat sich nach Angaben des brasilianischen Verbandes eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und fällt damit zumindest für die Partie gegen Schottland aus.

Der Flügelspieler hatte sich nach 40 Minuten ohne erkennbare Fremdeinwirkung plötzlich auf den Rasen gesetzt und war daraufhin sogleich von Rayan ersetzt worden.

Raphinha bleibt weiterhin im WM-Aufgebot der Selecao, soll für den weiteren Turnierverlauf möglichst wieder fit gemacht werden.