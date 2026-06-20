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WM 2026: Neymar vor Rückkehr - Raphinha plant Comeback in K.o-Phase
Aktualisiert:von SID/ran.de
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WM 2026: Neymar mietet Luxus-Villa für Familie und Freunde
Videoclip • 01:21 Min
Neymar steht vor dem Comeback, dafür fällt ein anderer Leistungsträger aus: Während die Rückkehr des Altstars in die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft offenbar unmittelbar bevorsteht, reist die Selecao wohl ohne Flügelflitzer Raphinha zum nächsten Spiel.
Neymar werde am Samstag "individuell trainieren, am Montag mit dem Team trainieren und für das Spiel gegen Schottland zur Verfügung stehen", kündigte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 3:0 (3:0) gegen Haiti an.
Bei Raphinha herrscht dagegen nun auch Klarheit zum Leidwesen Ancelottis. Der Star des FC Barcelona fällt sicher für die Partie gegen Schottland aus.
Raphinha peilt wohl Sechzehntelfinale an
Im Spiel gegen Haiti (3:0) hatte sich der Flügelspieler nach 40 Minuten ohne erkennbare Fremdeinwirkung plötzlich auf den Rasen gesetzt und war daraufhin sogleich von Rayan ersetzt worden.
Nach Angaben des brasilianischen Verbandes hat sich der 29-Jährige eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Diese hat laut Fabrizio Romano zur Folge, dass Raphinha für das letzte Gruppenspiel gegen Schottland nicht das Trainingslager verlassen haben soll. Zurzeit beurteilt das Trainerteam der Brasilianer seine Verletzung offenbar täglich.
Somit bleibt Raphinha weiterhin im WM-Aufgebot der Selecao und soll für den weiteren Turnierverlauf möglichst wieder fit gemacht werden. Aktuell ist wohl eine Rückkehr in der 'Round of 16' geplant.
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Vinicius Junior: "Hoffen, dass es nichts Ernstes ist"
Es sei "sehr traurig für Raph. Eine Verletzung zu erleiden, ist immer sehr kompliziert", sagte Torschütze Vinícius Júnior: "Raph ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, und er hat in dieser Saison schon sehr unter Verletzungen gelitten. Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist und er bis zum Ende der Weltmeisterschaft mit uns weitermachen kann."
Derweil fiebern die Mitspieler der Rückkehr von Neymar am Donnerstag gegen Schottland entgegen. "Ney ist ein sehr wichtiger Spieler für uns", betonte Vinícius: "Wir hoffen, dass er im nächsten Spiel dabei sein kann. Wir freuen uns über seine Entwicklung. Dass er zum Kader gehört, ist für uns sehr wichtig. Er ist mein Idol und hat mich immer sehr unterstützt." Er hoffe, dass Neymar dem Team "im weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft hilft".
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