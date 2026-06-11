ran Fußball DFB-Team - Havertz scherzt über Neuer-Rückkehr: "Wenn der 70 Jahre ist..." Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Drei Tage vor dem WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao stellten sich Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck den Fragen der Presse.

Drei Tage sind es noch bis zum WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao (Sonntag, 19:00 Uhr im Livestream auf Joyn). Die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Karibikinsel läuft auf Hochtouren. WM 2026 live: Die Eröffnungsfeier im Aztekenstadion mit Shakira und Co im Liveticker Das Gespann im Abwehrzentrum dürften gegen Curacao Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck bilden, beide waren am, Donnerstag auf der obligatorischen Pressekonferenz des DFB anwesend und stellten sich den Fragen der Presse. Schlotterbeck warnte davor, Curacao zu unterschätzen, sieht die deutsche Mannschaft aber als einen der Favoriten auf den WM-Titel. "Ich weiß, wie gut wir sind. Ich finde nicht, dass wir uns vor irgendjemandem verstecken müssen", sagte der Dortmunder. Tah wiederum hofft, dass die Stimmung rund um die WM gerade in Deutschland noch positiver wird. "Ich wünsche mir einfach, dass die Leute anfangen, die Deutschland-Flaggen auszupacken und an ihr Auto zu packen und man noch mehr davon sieht, damit das Feeling aufkommt", so der Bayern-Profi. Trotz der schwierigen politischen Thematik empfindet Tah zu viel Negativität beim Blick auf das Turnier. "Ich finde, dass im Vorfeld viel negativ gesprochen wurde, was ich auch teilweise nachvollziehen kann, aber wir sind hier, um Fußball zu spielen, um Spaß auf dem Platz zu haben und Spaß und Leidenschaft auf die Menschen, die zugucken, zu übertragen", stellte er klar. Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen.

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+++ Schlotterbeck erkennt Rückkehr der deutschen Tugenden +++ Schlotterbeck: "Ich weiß, wie gut wir sind. Ich finde nicht, dass wir uns vor irgendjemandem verstecken müssen. Wir sind eine top, top, top Mannschaft. Wir haben viele tolle Einzelspieler und was wir lange nicht mehr hatten: Wir haben wieder die deutschen Tugenden auf dem Platz. Wir haben Disziplin, Leidenschaft, Widerstandsfähigkeit. Wenn wir diese deutschen Tugenden auf den Platz bringen, brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken."

+++ Tah: Fans sollen "Deutschland-Flaggen ans Auto packen" +++ Tah: "Ich freue mich, dass ich bei meiner ersten WM dabei sein darf. Das ist das größte Turnier, das man als Fußballer erleben kann. Es ist wichtig für uns, dass wir diese Freude... Ich habe mit meiner Familie und Freunden gesprochen, dass ihnen das noch fehlt. Ich wünsche mir einfach, dass die Leute anfangen, die Deutschland-Flaggen auszupacken und an ihr Auto zu packen und man noch mehr davon sieht, damit das Feeling aufkommt. Aber dafür können wir sorgen, indem wir ein gutes Spiel machen."

+++ Unbekanntes Curacao? "Werde mir die Einzelspieler mehr anschauen" +++ Schlotterbeck: "Es ist wirklich anders als im europäischen Fußball. Wenn ich gegen Augsburg oder Freiburg in der Bundesliga spiele, kenne ich die Spieler jahrelang. Gegen Curacao ist es nicht so, dass ich jeden Spieler kenne. Grundsätzlich kriegen wir vor dem Spiel das iPad hingestellt, wo viele Situationen mit den Gegenspielern sind. Ich beschäftige mich gar nicht so sehr damit, was für mich immer das Wichtigste ist: Welchen Fuß der Gegner hat, ob er Rechts- oder Linksfuß ist. Weil das einfach entscheidend ist, wie du verteidigst. Aber ich werde mir gegen Curacao schon mehr die Einzelspieler anschauen als gegen Freiburg, Augsburg oder Bayern München."

+++ Tah über politische Themen: "Grundsätzliche Stimmung nicht überschatten" +++ Tah: "Im Vorfeld haben wir schon diskutiert und antizipiert, dass es zu solchen Situationen kommen kann. Ist natürlich schade, dass einzelne Personen darunter leiden. Ich wünsche mir trotzdem, dass es nicht die grundsätzliche Stimmung überschattet. Ich finde, dass im Vorfeld viel negativ gesprochen wurde, was ich auch teilweise nachvollziehen kann, aber wir sind hier, um Fußball zu spielen, um Spaß auf dem Platz zu haben und Spaß und Leidenschaft auf die Menschen, die zugucken, zu übertragen. Ich wünsche mir einfach, dass das die grundsätzliche Stimmung ist."

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+++ Neues Real-Interesse an Schlotterbeck? "Habe ich mitbekommen" Schlotterbeck: "Man kriegt sowas natürlich mit über die Medien, aber grundsätzlich habe ich schon gesagt, der komplette Fokus liegt auf der WM und auf dem ersten Spiel. In Katar haben wir gesehen, wie ein erstes Spiel ablaufen kann. Ich habe es mitbekommen, aber ist gar nicht in meinem Kopf drin."

+++ Schlotterbeck lobt Mischung im Kader +++ Schlotterbeck: "Beim Turnier in Katar war ich 22, 23 Jahre alt, ich wusste gar nicht, welche Bedeutung dieses Turnier hat und was das mental auslösen kann. Ich sehe gerade in der Mannschaft viele Spieler, die sehr talentiert sind, die sich gar nicht den Kopf machen, wie groß eine WM ist. Viele Spieler, die auf ihrem Peak sind. Und zwei, drei Spieler, für die es die letzte WM ist. Du hast eine gewisse Mischung in der Mannschaft, die brutal wichtig ist. So, wie ich die Jungs kennenlernen, wie sie mental in das Turnier gehen, freut sich jeder drauf. Wir wissen, wie gut wir sind. An die eigene Stärke zu glauben, ist das Wichtigste."

+++ Abläufe bei Tah und Schlotterbeck verfestigen sich +++ Tah: "In den letzten Einheiten haben wir den Fokus auf kleine Details gelegt, die wichtig sind für den Gegner und für das Turnier. Da haben wir schon viel erreichen können und sind gut in die Abläufe reingekommen."

+++ Regeneration? Schlotterbeck "sehr happy" nach hartem Trainingstag +++ Schlotterbeck: "Wir haben gestern ein extrem langes und extrem intensives Training gemacht, deshalb tut mir die Pause heute sehr gut. Bin auch sehr happy darüber. Wir haben viel probiert und finde, dass wir gestern nochmal einen Schritt weitergekommen sind in unserer Entwicklung."

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+++ Tah über Neuer: "Einfach ein guter Typ" +++ Tah: "Ich habe ein Jahr mit Manu bei Bayern erleben dürfen. Er hat einfach diese besondere Ausstrahlung und diese besondere Aura. Als wir noch sehr jung waren, haben wir Manu schon im Tor stehen sehen. Deshalb hat man großen Respekt, aber Manu macht es top. Spätestens nach dem ersten Gespräch weiß jeder, dass man vor ihm keine Angst haben muss. Er ist einfach ein guter Typ."

+++ "Curacao ist nicht zu unterschätzen" +++ Schlotterbeck: "Curacao ist eine gute Mannschaft mit vielen Spielern, die in den Niederlanden ausgebildet wurden. Deswegen sind die nicht zu unterschätzen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir Favorit sind und das Spiel gewinnen werden."

+++ Schlotterbeck und Tah loben sich gegenseitig +++ Tah über Schlotterbeck: "Nico ist ein überragender Innenverteidiger, der ein besonderer Typ ist, extrovertiert, immer einen Spruch auf Lager. Auf dem Platz kann er uns sehr viel geben, gerade mit dem Ball. Ich finde es top, wie er sich auch als Verteidiger entwickelt hat." Schlotterbeck über Tah: "Jona hat in den vergangenen drei, vier Jahren nochmal einen enormen Schritt gemacht. Er hat in München eine richtig gute erste Saison gespielt. Er ist ein toller Verteidiger, ich freue mich, dass er an meiner Seite spielt. Wir haben unterschiedliche Stärken, das ist sehr gut für uns beide. Ich weiß: Wenn wir beide unsere Fähigkeiten auf den Platz bringen, sind wir ein sehr gutes Duo in Europa und auf der Welt."

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