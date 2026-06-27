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WM 2026: Niederlande-Star Cody Gakpo trauert um seinen ungeborenen Sohn
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:12 Min
Der niederländische Nationalspieler Cody Gakpo hat bekannt gegeben, dass seine Partnerin eine Fehlgeburt erlitten und den gemeinsamen Sohn während der Schwangerschaft verloren hat.
Schlimme Nachrichten für Niederlande-Star Cody Gakpo!
Der Profi des FC Liverpool hat in den sozialen Medien bestätigt, dass seine schwangere Partnerin Noa van der Bij eine Fehlgeburt erlitten hat und der Sohn im Mutterleib verstarb.
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"Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen: Unser kleiner Baby-Junge hat die Schwangerschaft nicht überlebt", schrieb van der Bij in einem Instagram-Post, den Gakpo anschließend teilte.
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Gakpo und van der Bij hatten schon einen Namen ausgesucht
Wie aus den weiteren Zeilen der trauernden Spielerfrau hervorgeht, hatte das Paar sogar schon einen Namen für den nun verstorbenen Jungen ausgesucht.
"Elijah Raphael Gakpo. Für immer geliebt. Für immer unser Sohn", hieß es im Post von van der Bij. Erst Ende Mai bestätigte das Paar via Instagram die Schwangerschaft.
"Unsere kleine Familie wächst. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schrieben Gakpo und van der Bij damals in ihrem gemeinsamen Post.
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