ran Fußball WM 2026 - Rudi Völler verrät DFB-Problem: "Geht bei uns nicht" Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Der niederländische Nationalspieler Cody Gakpo hat bekannt gegeben, dass seine Partnerin eine Fehlgeburt erlitten und den gemeinsamen Sohn während der Schwangerschaft verloren hat.

Schlimme Nachrichten für Niederlande-Star Cody Gakpo! Der Profi des FC Liverpool hat in den sozialen Medien bestätigt, dass seine schwangere Partnerin Noa van der Bij eine Fehlgeburt erlitten hat und der Sohn im Mutterleib verstarb. WM-Torschützenliste: Messi bricht Klose-Rekord, Ronaldo zieht mit Müller gleich - die ewige Torjäger-Liste "Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen: Unser kleiner Baby-Junge hat die Schwangerschaft nicht überlebt", schrieb van der Bij in einem Instagram-Post, den Gakpo anschließend teilte.

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