ran Fußball WM 2026: Haaland und Co. im Wikinger-Look Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Die Niederlande und Japan trennen sich nach einem spannenden Schlagabtausch mit 2:2. ran liefert alle Infos zum WM-Gruppenspiel.

Erst die große Oranje-Party auf den Straßen von Texas, dann der späte Stimmungskiller auf dem Rasen: Die Niederlande sind bei ihrem nächsten Angriff auf den ersehnten ersten WM-Titel früh auf Widerstand gestoßen. Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman "musste" sich am Sonntag in Dallas gegen Japan mit einem 2:2 (0:0) begnügen und verpasste den erhofften Auftaktsieg. Deutschland vs. Curacao: In der Joyn-App für den Spieler des Spiels voten

WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel Kapitän Virgil van Dijk (51.) und Crysencio Summerville (64.) hatten die Niederlande jeweils in Führung gebracht. Keito Nakamura (57.) und Daichi Kamada (88.) glichen für Japan aus. In den kommenden Spielen der Gruppe F gegen Tunesien und Schweden stehen sowohl die Elftal als auch die "Blue Samurai" unter Zugzwang.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

WM 2026: Die Niederlande beginnt offensiv Die Euphorie übertrug sich auf den Rasen, denn die Mannschaft um Star-Verteidiger van Dijk war auf Anhieb im Turnier. Im klassischen 4-3-3 begann der dreimalige Vize-Weltmeister druckvoll und hatte früh die erste Großchance: Der ehemalige Dortmunder Donyell Malen (3.) zwang Zion Suzuki im Tor der Japaner zu einer starken Reaktion. Der anfängliche Offensivschwung ging in der Folge etwas verloren, trotzdem blieben die Niederlande spielbestimmend. Die Japaner, bei denen das Bundesliga-Trio Hiroki Ito (Bayern München), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) und Kaishu Sano (FSV Mainz 05) von Beginn an spielte, standen tief und agierten defensiv sehr strukturiert. Offensiv blieb der viermalige Asienmeister dagegen lange blass, nur vereinzelt stieß Japan über die Außen ins letzte Drittel vor. In Bedrängnis geriet Japan im Verlauf der ersten Halbzeit nur noch durch Standards. Der auffällige Malen (33.) setzte sich nach einer Ecke im Strafraum durch, köpfte den Ball aber zu zentral auf Suzuki. Cody Gakpo (36.) zielte nach einem Freistoß im Fallen zu hoch. Japan kam erst kurz vor der Pause zu Chancen. Nakamura (43.) und Ayase Ueda (45.) verzogen aus aussichtsreicher Position. WM 2026: DFB-Noten vs. Curacao - Debütant und Joker stark glänzen - Leroy Sane fällt ab

WM 2026: Kein Problem in Houston - DFB-Elf mit Raketenstart gegen Curacao