ran Fußball DFB-Team: "Es ist ein offener Konkurrenzkampf" - Brown mit Startelfchancen? Videoclip • 02:25 Min Link kopieren Teilen

Die niederländische Nationalmannschaft hat bei der WM 2026 am zweiten Spieltag der Vorrunde einen Kantersieg gegen Schweden eingefahren.

Angeführt von den beiden Doppelpackern Brian Brobbey und Cody Gakpo haben die Niederlande ihren Stotterstart bei der Fußball-WM vergessen gemacht und Kurs auf die K.o.-Runde genommen. Im europäischen Duell der Gruppe F gewann die Elftal auch dank des goldenen Händchens von Bondscoach Ronald Koeman in Houston hochverdient mit 5:1 (2:0) gegen Schweden und übernahm die Tabellenführung. WM 2026 - Felix Magath exklusiv: "Trinkpausen? Habe ich abgeschafft" Der ehemalige Leipziger Brobbey, der überraschend für Shootingstar Crysencio Summerville in die Startelf gerückt war, sorgte mit seinem Doppelpack für die schnelle Führung (5./17.).

Joker Summerville mit starkem Auftritt Ein "genialer Schachzug" von Koeman, schrieb "De Telegraaf". Summerville kam zur Halbzeit - und war direkt an beiden Treffern des überragenden Gakpo beteiligt (47./53.). Anthony Elanga traf für die Schweden (59.). Den Schlusspunkt setzte Summerville selbst (89.). Oranje kann mit vier Punkten nahezu sicher für das Sechzehntelfinale planen und spielt nun in der Nacht auf Freitag gegen Tunesien um den Gruppensieg. Schweden (3 Punkte) steht parallel gegen Japan unter Druck. Schon ab 8 Uhr (Ortszeit) herrschte Ausnahmestimmung in der texanischen Astronautenstadt, als sich der legendäre Oranje-Partybus mit Schätzungen zufolge 30.000 Anhängern der Elftal auf den rund vier Kilometer langen Weg von der Rice University zum Stadion machte. Ob Niederländer oder Einheimischer war dabei völlig egal, einzige Voraussetzung: Orange tragen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Kommende Fußball-Livestreams Jetzt live Jetzt live • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Gleich live Live in 49 Minuten • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 49 Minuten • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 01:50 Uhr • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 01:50 Uhr • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 22.06. 22:20 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 22.06. 22:20 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Niederländer siegen vor den Augen von König Willem-Alexander Koeman, der vor 43 Jahren sein Länderspieldebüt ausgerechnet gegen Schweden gefeiert und dabei 0:3 verloren hatte, nahm die Kritik aus der Heimat nach dem durchwachsenen Auftakt gegen Japan (2:2) gelassen. Summerville habe "mit körperlichen Problemen" zu kämpfen gehabt, begründete er seinen einzigen Startelfwechsel. "Gegen Schweden brauchen wir einen anderen Spielertyp." Und "Zielspieler" Brobbey stand vor 68.777 Zuschauern, darunter der niederländische König Willem-Alexander, Königin Máxima und Prinzessin Ariane, gleich zweimal goldrichtig. Zunächst schob der 24-Jährige vom AFC Sunderland eine Hereingabe von Gakpo über die Linie, zwölf Minuten später verlängerte er den Ball von Denzel Dumfries entscheidend mit der Fußspitze zum 100. WM-Tor der Niederlande. Die Schweden, die nach dem 5:1 gegen Tunesien eigentlich deutlich befreiter auftreten konnten, wurden erst nach der Trinkpause gefährlicher. Gyökeres (7./37./45.+3) scheiterte dreimal am starken Oranje-Keeper Bart Verbruggen, Gustaf Lagerbielke stand vor seinem Kopfballtreffer im Abseits (44.). "Sie haben Glück gehabt. Das Spiel ist noch nicht entschieden", meinte Jürgen Klopp zur Pause bei MagentaTV. Koeman brachte Summerville - und der leitete mit einem starken Solo gleich das 3:0 von Gakpo ein und legte dem Liverpooler auch das vierte Tor zur Vorentscheidung auf. Elangas Treffer kam zu spät. Kurz vor Schluss erhöhte Summerville selbst auf 5:1.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

- Anzeige -