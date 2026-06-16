WM 2026
WM 2026 - "Niemand ist gestorben": Spanien will nach Patzer "Ruhe bewahren"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
DFB-Team: "Mal saufen gehen"? Joshua Kimmich zum Feierabendbier
Videoclip • 01:59 Min
Spanien verarbeitet die 0:0-Enttäuschung zum Auftakt der WM 2026 gegen Kap Verde. Dabei versucht es der Europameister mit Gelassenheit.
Vom überraschenden Patzer beim Auftakt in die Weltmeisterschaft will sich Europameister Spanien nicht verunsichern lassen.
"Ruhe bewahren ist jetzt das Wichtigste. Wir dürfen uns von einem Ergebnis, das nicht positiv war, nicht entmutigen lassen", sagte Mittelfeldspieler Mikel Merino nach dem 0:0 gegen WM-Neuling Kap Verde vom Montag. Spaniens WM-Bilanz bleibt seit dem Titelgewinn 2010 schwach: Nur drei Siege gelangen in den vergangenen zwölf Spielen.
"Wie in jedem Spiel läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht. Jeder Spieler geht anders mit Enttäuschung um", sagte Merino am Dienstag auf einer Pressekonferenz: "Niemand ist gestorben, es ist keine Trauer im wörtlichen Sinne. Aber Niederlagen können sich oft so anfühlen. Wenn wir so ehrgeizig sind, immer gewinnen und unser Bestes geben wollen und es uns dann nicht gelingt."
WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel
Auch Nationaltrainer Luis de la Fuente hatte versucht, trotz des Rückschlags Gelassenheit auszustrahlen; sein Team ist weiterhin seit 32 Pflichtspielen ungeschlagen. "Wir sind völlig ruhig und überzeugt, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben. Unserer Ansicht nach stehen noch sieben Spiele aus", sagte er.
Mehr Videos
ran Fußball
WM 2026: Bald Frankreich-Coach? Thomas Müller witzelt über Zukunft
Videoclip • 02:57 Min
ran Fußball
WM 2026: Happy Birthday, Klopp! Müller und Hummels singen los
Videoclip • 02:18 Min
ran Fußball
WM 2026: Cool statt Schwitzen! Alisha Lehmann hebt im Urlaub ab
Videoclip • 01:29 Min
ran Fußball
DFB-Team - Schlangen-Alarm bei Joshua Kimmich: "Kann böse enden"
Videoclip • 01:12 Min
ran Fußball
DFB-Team: "Mal saufen gehen"? Joshua Kimmich zum Feierabendbier
Videoclip • 01:59 Min
ran Fußball
DFB-Team: Sane-Kritik? Joshua Kimmich wird deutlich
Videoclip • 01:47 Min
ran Fußball
WM 2026: DJ Asamoah! Lukas Podolski schwelgt in Erinnerungen
Videoclip • 03:46 Min
ran Fußball
WM 2026: Schräge Outfits! Kylian Mbappe nimmt Frankreich-Stars hops
Videoclip • 01:21 Min
ran Fußball
WM 2026: Hitze-Alarm! Deutscher Mediziner kritisiert FIFA
Videoclip • 04:51 Min
ran Fußball
WM 2026: Experte über Trainer-Aus bei Tunesien
Videoclip • 01:43 Min
ran Fußball
WM 2026: "Dafür brauchst du die Charaktere": Kemme über Mbappé-Ego
Videoclip • 46 Sek
ran Fußball
WM 2026: Deutsches 7:1 ein Zeichen? Spanien Blamage schockiert Andrich
Videoclip • 02:17 Min
Für Kap Verde der größte Erfolg
Für Kap Verde, mit 500.000 Einwohnern drittkleinster WM-Teilnehmer, ist der Punktgewinn im Duell der Nummer 3 gegen die Nummer 64 der Weltrangliste schon jetzt der größte Erfolg der Fußballgeschichte.
Vor den nächsten Gruppenduellen ist die Lage in Gruppe H völlig offen, weil auch Uruguay und Saudi-Arabien Unentschieden spielten. Alle vier Teams stehen bei jeweils einem Punkt. Spanien trifft am Sonntag (18 Uhr/MagentaTV) in Atlanta auf Saudi-Arabien, im letzten Gruppenspiel (27. Juni) geht es gegen Uruguay.
Weitere News zur Fußball-WM
WM
Kap Verdes WM-Held Vozinha wird Social-Media-Star - Hype hört nicht auf
WM
Fußball-WM 2026: Frankreich vs. Senegal heute live im Free-TV, Livestream und Ticker - 0:0 zur Pause
WM
Fußball-WM 2026: Österreich vs. Jordanien morgen live im Free-TV, Livestream - Uhrzeit, Sender
WM
WM 2026 - Fall Partey: Ghana zieht vor kanadisches Bundesgericht
WM
WM 2026 live im Free-TV, Stream & Ticker - Spielplan heute: Wer zeigt welche Partien?
WM
WM 2026 heute: Spielt Kylian Mbappé gegen Senegal? Alle Infos zur Frankreich-Aufstellung