Spanien verarbeitet die 0:0-Enttäuschung zum Auftakt der WM 2026 gegen Kap Verde. Dabei versucht es der Europameister mit Gelassenheit.

Vom überraschenden Patzer beim Auftakt in die Weltmeisterschaft will sich Europameister Spanien nicht verunsichern lassen.

"Ruhe bewahren ist jetzt das Wichtigste. Wir dürfen uns von einem Ergebnis, das nicht positiv war, nicht entmutigen lassen", sagte Mittelfeldspieler Mikel Merino nach dem 0:0 gegen WM-Neuling Kap Verde vom Montag. Spaniens WM-Bilanz bleibt seit dem Titelgewinn 2010 schwach: Nur drei Siege gelangen in den vergangenen zwölf Spielen.

"Wie in jedem Spiel läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht. Jeder Spieler geht anders mit Enttäuschung um", sagte Merino am Dienstag auf einer Pressekonferenz: "Niemand ist gestorben, es ist keine Trauer im wörtlichen Sinne. Aber Niederlagen können sich oft so anfühlen. Wenn wir so ehrgeizig sind, immer gewinnen und unser Bestes geben wollen und es uns dann nicht gelingt."

Auch Nationaltrainer Luis de la Fuente hatte versucht, trotz des Rückschlags Gelassenheit auszustrahlen; sein Team ist weiterhin seit 32 Pflichtspielen ungeschlagen. "Wir sind völlig ruhig und überzeugt, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben. Unserer Ansicht nach stehen noch sieben Spiele aus", sagte er.