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WM 2026: Norwegen-Star Alexander Sörloth erhält Morddrohungen nach Aus gegen England
Veröffentlicht:von ran.de
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Für Norwegen endete die WM-Reise im Viertelfinale gegen England. Nach dem Ausscheiden entlud sich der Frust mancher Fans auf hässliche Art und Weise über Stürmer Alexander Sörloth.
Die heldenhafte WM-Reise der norwegischen Nationalmannschaft endete im Viertelfinale gegen England. Während die Fans vor Ort in Nordamerika über die rund vier Wochen jede Menge Sympathien erwarben, zeigten einige Anhänger jetzt ihr hässliches Gesicht.
Nach dem Ausscheiden gegen England (1:2 n.V.) entlud sich der Frust einiger Anhänger über Stürmer Alexander Sörloth. Der 30-Jährige wurde zuvor zu einem tragischen Gesicht der Niederlage.
Beim Stand von 1:0 für die Nordeuropäer ließ Sörloth noch in der ersten Halbzeit eine riesige Konterchance für Norwegen liegen. Der frühere Leipziger sowie Erling Haaland liefen gemeinsam auf einen einzigen verbliebenen englischen Abwehrspieler zu, doch statt seinen freien Kollegen zu bedienen, versuchte es Sörloth selbst und scheiterte an Abwehrspieler John Stones.
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Drohungen gegen Sörloth: "Werde ihn töten"
Besonders bitter: Nur wenige Minuten danach erzielten die Engländer durch Jude Bellingham den Ausgleich. Dieser jedoch war Gegenstand einer kontroversen Debatte nach dem Spiel, da der Ball zuvor möglicherweise ein Kameraseil berührt hatte und der englische Angriff deshalb so hätte gar nicht zustande kommen dürfen.
In den sozialen Medien wurde von einzelnen Usern aber schnell Sörloth als Schuldiger für das Aus identifiziert. Lena Selnes, die Freundin des Angreifers, postete in ihrer Instagram-Story einen Screenshot mit Kommentaren, die sogar Morddrohungen gegen Sörloth enthalten.
"Ich werde ihn töten", schreibt etwa ein User. Ein anderer fordert Sörloth zum Selbstmord auf, während wiederum ein weiterer User sowohl Sörloth als auch Selnes einen Hubschrauberabsturz wünscht.
Auch Nationaltrainer Solbakken äußert sich
Selnes reagierte mit deutlichen Worten auf die hässlichen Kommentare. "Die Weltmeisterschaft und der Fußball bringen viel Freude, aber auch viel Hass. Eigentlich möchte ich dem keine Beachtung schenken, aber nach solchen Kommentaren muss ich es tun", schrieb sie.
Und weiter: "Ich hoffe, dass jeder, unabhängig von der Situation, ein wenig mehr nachdenken kann, bevor er solche Kommentare abgibt."
Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken äußerte sich ebenfalls. "Deshalb rate ich den Jungs, sich von den sozialen Medien fernzuhalten. Besonders an Tagen wie diesen", stellte er klar.
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