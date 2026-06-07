WM 2026: Ödegaard bewahrt Norwegen vor Niederlage bei Generalprobe

Norwegen läuft im Test gegen Marokko lange einem Rückstand hinterher. Doch dann ist Martin Ödegaard zur Stelle.

Dank Kapitän Martin Ödegaard hat Norwegen bei der Generalprobe für die Fußball-WM eine Niederlage verhindert. In New Jersey kam das Team von Trainer Stale Solbakken gegen Marokko zu einem 1:1 (0:1), nach der Führung der Nordafrikaner durch Brahim Diaz vom spanischen Topklub Real Madrid (8.) glich Ödegaard aus (75.).

Torjäger Erling Haaland (Manchester City) und Ödegaard vom englischen Meister FC Arsenal waren zuletzt im Länderspiel gegen den Nachbarn Schweden (3:1) noch geschont worden, diesmal standen die Stars in der Startelf. Auch Julian Ryerson von Borussia Dortmund durfte von Beginn an ran, Antonio Nusa (RB Leipzig) wurde eingewechselt.

Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi wechselte im Laufe der 90 Minuten alle Feldspieler aus, Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) und Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt) kamen Mitte der zweiten Hälfte aufs Feld.

Norwegen spielt bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in Gruppe I gegen den Irak, Frankreich und Senegal. Marokko bekommt es in Staffel C mit Brasilien, Haiti und Schottland zu tun.