Fußball
WM 2026: Offensivjuwel wohl kurz vor Nationenwechsel zum DFB
Veröffentlicht:von ran.de
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Die WM-Teilnahme mit Tunesien hat der offensive Mittelfeldspieler abgesagt. Der 19-Jährige steht außerdem kurz vor einem Wechsel in die Bundesliga.
Louey Ben Farhat hätte mit Tunesien zur Weltmeisterschaft in die USA, nach Kanada und Mexiko fahren können – doch der offensive Mittelfeldspieler des Karlsruher SC entschied sich dagegen.
Einem Bericht von "Sky" zufolge könnte dies ein Indiz dafür sein, dass sich der Deutsch-Tunesier dafür entschieden hat, künftig für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen.
Zwei Länderspiele absolvierte der in Waiblingen geborene Offensivspieler bereits für "die Adler von Karthago", nun soll der Verbandswechsel zum DFB unmittelbar bevorstehen. Laut dem Bericht hatte sich vor allem U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo intensiv um Ben Farhat bemüht.
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Louey Ben Farhat soll sich mit Eintracht Frankfurt einig sein
Neben dem Verbandswechsel steht für Ben Farhat offenbar auch ein Vereinswechsel an. Wie "Sky" weiter berichtet, soll sich das Offensiv-Juwel mit Eintracht Frankfurt einig sein.
Derzeit stockt der Poker anscheinend wegen der Forderungen des KSC, die der Eintracht zu hoch sind.
Ben Farhat will aber unbedingt zu den Hessen wechseln, um seine nächsten Karriereschritte zu gehen: in der Bundesliga und in der deutschen Nationalmannschaft.
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