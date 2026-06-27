Fußball
WM 2026: Schiedsrichter für Sechzehntelfinale des DFB-Teams gegen Paraguay steht fest
Veröffentlicht:von SID
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WM 2026: Experten einig! "Paraguay ist kein Gegner"
Videoclip • 02:12 Min
Im ersten K.-o.-Spiel der deutschen Mannschaft kommt es zu einem schnellen Wiedersehen.
Gutes Omen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Der marokkanische Schiedsrichter Jalal Jayed leitet das WM-Sechzehntelfinale des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag (22.30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker) in Foxborough gegen Paraguay.
Das gab der Weltverband FIFA am Samstag bekannt. Der 39-Jährige hatte die DFB-Auswahl bereits beim furiosen Turnierstart gegen Curacao (7:1) in Houston gepfiffen.
Unterstützt wird Jayed an den Linien erneut von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad. Vierter Offizieller ist Ma Ning aus China.
Für den Unparteiischen ist es bereits der dritte Einsatz bei dieser WM. Jayed pfiff auch das Vorrundenspiel zwischen Portugal und Usbekistan (5:0). Viele Tore scheinen also garantiert.
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