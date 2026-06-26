ran Fußball WM 2026: Deniz Undav kritisiert DFB-Leistung nach Ecuador-Pleite Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Der ägyptische Nationaltrainer Hossam Hassan und sein iranischer Kollege Amir Ghalenoei wollen sich vor dem viel diskutierten "Pride Match" nur auf das Sportliche konzentrieren.

Das "Pride Match" schlug schon vor Beginn der WM 2026 hohe Wellen, am Samstag kommt es jetzt zum Spiel zwischen dem Iran und Ägypten - doch die beiden Mannschaften wollen sich auf den Fußball konzentrieren. Das stellte Ägyptens Trainer Hossam Hassan vor dem Duell klar. Als Coach fokussiere er sich "auf den Fußball. Das ist alles, woran wir denken", betonte Hassan angesprochen auf eine Stellungnahme des Gegners Iran im Vorfeld der Partie, die am Samstag in Seattle stattfindet. Ähnlich äußerte sich Ghalenoei. "All unsere Gedanken werden sich auf den Fußball konzentrieren, auf das schöne Spiel, auf unsere Leute und auf den Erfolg", sagte der iranische Trainer. Man werde nicht darüber nachdenken, "was abseits des Spielfelds vor sich geht".

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