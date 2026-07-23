Bei der WM ragte Rodri mit starken Leistungen heraus und führte Spanien als Kapitän zum Titel. Jetzt gibt es Berichte über einen möglichen Transfer zu Real Madrid, eine OP aber könnte das Vorhaben durchkreuzen.

Sorgt Spaniens frischgebackener Weltmeister-Kapitän Rodri für einen der spektakulärsten Transfers des Sommers? Wie die "Daily Mail" berichtet, strebe der 30-Jährige einen Wechsel zu Real Madrid an. "Sky" geht sogar noch weiter und berichtet, dass Real selbst ebenfalls einen Transfer vorantreibe.

Demnach habe es am Dienstag ein Geheimtreffen in einem Restaurant nahe Madrid gegeben, bei dem Vertreter der "Königlichen" sowie die Berater von Rodri anwesend waren. Real habe den Sechser als Wunschlösung für das Mittelfeld der Zukunft auserkoren.

So wolle der spanische Rekordmeister Rodri einen Vertrag bis 2030 anbieten, an einer Einigung mit dem Spieler werde gearbeitet. Der aktuelle Vertrag des Welt- und Europameisters bei ManCity läuft 2027 aus, Gespräche zwischen den Klubs stünden noch aus.

Die Engländer wollen Rodri unbedingt halten, bereits seit Wochen soll ihm ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen. Eine Einigung zwischen beiden Seiten blieb bislang aber aus, Rodri soll stattdessen nach sieben Jahren in England eine Rückkehr in die Heimat anstreben.