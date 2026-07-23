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WM 2026: Rodri vor spektakulärem Transfer zu Real Madrid? Verletzung könnte dazwischenfunken
Aktualisiert:von ran.de
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Bei der WM ragte Rodri mit starken Leistungen heraus und führte Spanien als Kapitän zum Titel. Jetzt gibt es Berichte über einen möglichen Transfer zu Real Madrid, eine OP aber könnte das Vorhaben durchkreuzen.
Sorgt Spaniens frischgebackener Weltmeister-Kapitän Rodri für einen der spektakulärsten Transfers des Sommers? Wie die "Daily Mail" berichtet, strebe der 30-Jährige einen Wechsel zu Real Madrid an. "Sky" geht sogar noch weiter und berichtet, dass Real selbst ebenfalls einen Transfer vorantreibe.
Demnach habe es am Dienstag ein Geheimtreffen in einem Restaurant nahe Madrid gegeben, bei dem Vertreter der "Königlichen" sowie die Berater von Rodri anwesend waren. Real habe den Sechser als Wunschlösung für das Mittelfeld der Zukunft auserkoren.
So wolle der spanische Rekordmeister Rodri einen Vertrag bis 2030 anbieten, an einer Einigung mit dem Spieler werde gearbeitet. Der aktuelle Vertrag des Welt- und Europameisters bei ManCity läuft 2027 aus, Gespräche zwischen den Klubs stünden noch aus.
Die Engländer wollen Rodri unbedingt halten, bereits seit Wochen soll ihm ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen. Eine Einigung zwischen beiden Seiten blieb bislang aber aus, Rodri soll stattdessen nach sieben Jahren in England eine Rückkehr in die Heimat anstreben.
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Rodri überragte bei der WM
Rodri spielte beim WM-Triumph der Spanier eine entscheidende Rolle und stand in allen acht Spielen in der Startelf, lediglich im Auftaktspiel gegen Kap Verde wurde er kurz vor Schluss ausgewechselt.
Der Mittelfeldspieler sorgte für Balance und Stabilität im Spiel der Iberer und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Spanien im gesamten Turnierverlauf nur ein einziges Gegentor hinnehmen musste. Für sein überragendes Turnier wurde er als bester Spieler der WM ausgezeichnet.
Allerdings könnte ein Transfer womöglich an einer neuen Verletzung Rodris scheitern. Wie "The Athletic" berichtet, muss er sich im Nachgang der WM einer Operation am Rücken unterziehen. Die genaue Ausfallzeit ist allerdings noch offen.
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