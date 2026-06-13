Dicke Überraschung in Santa Clara! Die Schweiz lässt gegen Katar reihenweise Chancen liegen und kassiert ganz spät noch den Ausgleich. Für den Wüstenstaat ist es ein historischer Erfolg.

Die Schweiz hat nach einem späten Gegentreffer einen Stolperstart in ihre ambitionierte WM-Mission hingelegt. Die Mannschaft um Kapitän Granit Xhaka betrieb zum Auftakt in der Mittagshitze von Santa Clara phasenweise Chancenwucher und musste sich letztendlich gegen Katar mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Während die "Nati" mit der mangelnden Effizienz hadern dürfte, feierte der Wüstenstaat seinen ersten Punkt bei einer Weltmeisterschaft.

Breel Embolo brachte die Schweiz durch einen Foulelfmeter (17.) in Führung. Der Ex-Gladbacher, der aufgrund von Visum-Problemen später zur Mannschaft gestoßen war, ließ sich dabei die Aufregung der vergangenen Tage nicht anmerken und verwandelte den Strafstoß (17.) eiskalt. Doch insgesamt ließ der Favorit zu viele Möglichkeiten liegen, Boualem Khoukhi (90.4) bestrafte dies auf die letzten Meter.

Dabei peilen Xhaka und Co. die "beste WM aller Zeiten" an, die Mannschaft sei "bereit, mental wie physisch", hatte der frühere Leverkusener im Vorfeld noch betont. Doch das Team von Trainer Murat Yakin tat sich schwer gegen Katar, das sich nach der Gastgeberrolle 2022 erstmals sportlich qualifiziert hatte. Für das nächste Duell in der Gruppe B mit Bosnien-Herzegowina am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) muss sich die Schweiz dringend steigern, um Kurs auf die K.o.-Runde zu nehmen.