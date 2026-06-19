ran Fußball Cristiano Ronaldo lehrt seinen Sohn legendären Trick Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Wegen seiner Aussagen über Cristiano Ronaldo nach dem 1:1 gegen die DR Kongo sind Joao Neves und seine Freundin einem heftigen Shitstorm inklusive heftigen Hassnachrichten ausgesetzt.

Joao Neves hat sich mit einem eigentlich belanglosen Kommentar zu Cristiano Ronaldo einen veritablen Shitstorm eingefangen. Nach dem für die portugiesische Nationalmannschaft um Neves enttäuschenden 1:1 (1:1) gegen die DR Kongo im ersten Gruppenspiel der WM war Neves auf den Einfluss von Ronaldo angesprochen worden. Zoff nach blamablem Portugal-Auftakt - auch Ronaldo-Schwester mischt mit "Wir wissen, was Cristiano für unser Team und für die Fußballwelt getan hat", antwortete der Mittelfeldmotor von Paris Saint-Germain - und schob hinterher: "Ich fühle von ihm und von unserer Seite, dass er einer von uns ist. Er ist hier, um uns zu helfen. Er unterscheidet sich nicht von den anderen."

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WM 2026 - "Rede mit deinem Hund": Fans greifen Joao Neves und Freundin an So weit, so gut. Doch unter den Ronaldo-Fans löste der finale Satz regelrechte Raserei aus. Unter den jüngsten Instagram-Posts von Neves und seiner Freundin Aragao sammelten sich binnen kürzester Zeit Zehntausende Hass-Kommentare. Besonders hässlich wird es unter einem Neves-Post: "Neves hätte sterben sollen, nicht Jota." Auch Neves' Freundin kriegt den Hass gegenüber ihrem Freund zu spüren. Unter ihrem angepinnten Post lassen sich Kommentare wie: "Rede mit deinem Hund und sag ihm, er soll Cristiano respektieren" oder: "Sag deinem Zwerg-Freund, dass er Ronaldo zu respektieren hat" lesen. Als Reaktion auf diese Hasswelle begrenzte Aragao die Kommentarfunktion.

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WM 2026: Ronaldo spaltet Portugal Ein Grund für die Aufregung dürfte auch der Umstand sein, dass Ronaldo sich mit seinem Auftritt gegen die DR Kongo keineswegs positiv hervorgetan hatte. Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner hatte eine blasse Leistung gezeigt, die von einer Szene im zweiten Durchgang gekrönt wurde: Er fing einen Pass im Strafraum ab, der eigentlich für den deutlich besser positionierten Bruno Fernandes gedacht gewesen war, und setzte den Ball klar neben das Tor. Im Zuge der Szene kam - nicht zum ersten Mal in Ronaldos Karriere - der Vorwurf auf, dass dem Superstar der individuelle Erfolg wichtiger sei als der der Mannschaft. WM 2026: Walter, Peter, Aziz, Kalu - die zweiten Vornamen der DFB-Stars Während Ronaldos Mitspieler nach Abpfiff auf dem Platz blieben und sich bei den portugiesischen Fans in Houston bedankten, stapfte der 41-Jährige grußlos in die Kabine. Bereits im Vorfeld hatte seine Berufung in den WM-Kader angesichts der Dichte an Talent beim Europameister von 2016 für Diskussionen gesorgt. Der Ärger um Neves' Aussagen dürfte Portugal, das für viele Beobachter als Mitfavorit auf den WM-Titel gegolten hatte, kaum helfen und Wasser auf die Mühlen der Ronaldo-Kritiker bedeuten. Auch interessant: Wo die heutigen Nationalspieler das Fußballspielen lernten - die Heimatvereine der DFB-Stars

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