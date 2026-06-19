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WM 2026: Türkei aktuell der wahrscheinlichste DFB-Gegner im Sechzehntelfinale
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:06 Min
Deutschland ist nach dem überzeugenden Auftaktsieg bei der WM 2026 auf Kurs in Richtung K.o.-Phase. Der wahrscheinlichste Gegner für das Sechzehntelfinale ist nach aktuellem Stand die Türkei.
Für die deutsche Nationalmannschaft läuft es bislang bei der WM 2026 wunschgemäß.
Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zum Auftakt der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada einen 7:1-Kantersieg gegen Curacao eingefahren.
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Am Samstag wartet nun das zweite Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste. Noch vor der Partie gegen die Ivorer hat das Portal "football.meets.data" eine Berechnung angestellt, welches Team nach aktuellem Stand der wahrscheinlichste DFB-Gegner in einem möglichen Sechzehntelfinale wäre.
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Nach Fehlstart: Türkei als wahrscheinlichster DFB-Gegner
Diese Berechnung ergab, dass die Türkei mit der höchsten Wahrscheinlichkeit in der Runde der letzten 32 Teams auf das DFB-Team warten würde.
Allerdings braucht die Türkei auch noch dringend Punkte, um es in die K.o.-Phase der WM in Übersee zu schaffen. Denn zum Auftakt verlor das Team von Nationaltrainer Vincenzo Montella doch ein wenig überraschend mit 0:2 gegen Australien.
Während auf Deutschland im weiteren Verlauf der Vorrunde nun noch die Gegner Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) warten, trifft die Türkei noch auf Paraguay (20. Juni, ab 5 Uhr im Liveticker) und die USA (26. Juni).
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