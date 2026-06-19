WM 2026: "Hält der Fuß für eine Karriere?": Hummels über frühe Verletzungen

Deutschland ist nach dem überzeugenden Auftaktsieg bei der WM 2026 auf Kurs in Richtung K.o.-Phase. Der wahrscheinlichste Gegner für das Sechzehntelfinale ist nach aktuellem Stand die Türkei.

Für die deutsche Nationalmannschaft läuft es bislang bei der WM 2026 wunschgemäß.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zum Auftakt der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada einen 7:1-Kantersieg gegen Curacao eingefahren.

Am Samstag wartet nun das zweite Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste. Noch vor der Partie gegen die Ivorer hat das Portal "football.meets.data" eine Berechnung angestellt, welches Team nach aktuellem Stand der wahrscheinlichste DFB-Gegner in einem möglichen Sechzehntelfinale wäre.