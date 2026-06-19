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WM 2026: Walter, Peter, Aziz, Kalu - die zweiten Vornamen der DFB-Stars

Veröffentlicht:

von ran.de

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WM 2026: Müller und Hummels: So hat sich Nagelsmann als Bundestrainer verändert

Videoclip • 03:36 Min

Die Vor- und Nachnamen der deutschen Stars bei der WM sind natürlich allgemein bekannt. Aber wie sieht es mit den zweiten Vornamen aus? ran zeigt, welche DFB-Spieler einen zweiten oder sogar mehrere weitere Vornamen haben.

Wie gut kennen die deutschen Fans ihre Nationalspieler?

Auf den Trikots der DFB-Stars bei der WM 2026 stehen wie gewohnt die Nachnamen der Spieler. Auch die ersten Vornamen sind den meisten Anhängern des DFB-Teams geläufig.

Aber wie sieht es mit möglichen Mittelnamen unter den deutschen WM-Fahrern aus? ran zeigt, welche DFB-Spieler einen zweiten oder sogar mehrere weitere Vornamen haben.

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WM 2026: Das sind die zweiten Vornamen der DFB-Stars

  • Manuel Peter Neuer

  • Nico Cedric Schlotterbeck

  • Malick Laye Thiaw

  • Jonathan Glao Tah

  • Joshua Walter Kimmich

  • Felix Kalu Nmecha

  • Forzan Assan Ouedraogo

  • Leon Christoph Goretzka

  • Pascal Alexander Groß

  • Florian Richard Wirtz

  • Leroy Aziz Sane

  • Kai Lukas Havertz

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