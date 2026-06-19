WM 2026: Müller und Hummels: So hat sich Nagelsmann als Bundestrainer verändert

Heute gehören sie zur Elite des Landes, doch wo haben die Spieler aus Deutschlands WM-Kader zum ersten Mal gegen den Ball getreten? ran zeigt die Heimatvereine der DFB-Stars.

Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada kämpft Deutschlands Nationalmannschaft um den Titel.

Im DFB-Team tummelt sich die Elite des Landes, die heute bei den besten Vereinen in der Bundesliga bzw. in europäischen Topligen unter Vertrag steht.

Zum ersten Mal gegen den Ball traten jedoch viele heutige Nationalspieler bei kleinen Klubs. ran zeigt die Heimatvereine der DFB-Stars.