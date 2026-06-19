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WM 2026: Wo die heutigen Nationalspieler das Fußballspielen lernten - die Heimatvereine der DFB-Stars
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Videoclip • 03:36 Min
Heute gehören sie zur Elite des Landes, doch wo haben die Spieler aus Deutschlands WM-Kader zum ersten Mal gegen den Ball getreten? ran zeigt die Heimatvereine der DFB-Stars.
Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada kämpft Deutschlands Nationalmannschaft um den Titel.
Im DFB-Team tummelt sich die Elite des Landes, die heute bei den besten Vereinen in der Bundesliga bzw. in europäischen Topligen unter Vertrag steht.
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Zum ersten Mal gegen den Ball traten jedoch viele heutige Nationalspieler bei kleinen Klubs. ran zeigt die Heimatvereine der DFB-Stars.
Torhüter
Oliver Baumann: FC Bad Krozingen
Alexander Nübel: TSV Tudorf
Abwehr
Joshua Kimmich: VfB Bösingen
Nico Schlotterbeck: SG Weinstadt
Jonathan Tah: Altona 93
Antonio Rüdiger: VfB Sperber Neukölln
Waldemar Anton: Mühlenberger SV
Malick Thiaw: TV Kalkum-Wittlaer
David Raum: Tuspo Nürnberg
Nathaniel Brown: TSV Kümmersbruck
Mittelfeld/Angriff
Aleksandar Pavlovic: SC Olching
Angelo Stiller: TSV Milbertshofen
Leon Goretzka: WSV Bochum
Nadiem Amiri: Ludwigshafener SC
Assan Ouedraogo: TuS Union 09 Mülheim
Pascal Groß: VfL Neckarau
Jamal Musiala: TSV Lehnerz
Florian Wirtz: SV Grün-Weiß Brauweiler
Leroy Sane: SG Wattenscheid 09
Jamie Leweling: 1. FC Schnaittach
Kai Havertz: Alemannia Mariadorf
Maximilian Beier: ESV Kirchmöser
Deniz Undav: TSV Achim
Nick Woltemade: TS Woltmershausen
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