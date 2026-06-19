Fußball
WM 2026 - Zoff nach blamablem Portugal-Auftakt - auch Ronaldo-Schwester mischt mit
Veröffentlicht:von Julian Bachmann
:newstime
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Videoclip • 01:32 Min • Ab 12
Der schwache WM-Auftakt der Portugiesen schlug eine Welle negativer Kommentare im Netz los. Nun legt selbst die Schwester von Cristiano Ronaldo nach.
Cristiano Ronaldo musste nach dem schwachen Auftreten der portugiesischen Nationalmannschaft gegen DR Kongo (1:1) eine Menge einstecken. Mit seiner schlechten Leistung bot er allerdings auch viel Angriffsfläche.
Die Ronaldo-Fans ließen hingegen die Mitspieler des Superstars die Folgen ihres schwachen Auftritts spüren. Dieser Bewegung schloss sich nun auch Katia Aveiro, die Schwester von Ronaldo, an.
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Ronaldo-Schwester: "Das Spiel bestand nur noch aus Rückpässen"
Die portugiesischen Nationalspieler hätten Ronaldo bewusst aus dem Spiel gelassen. So argumentieren viele "CR7"-Änhanger in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram sind unter Beiträgen von Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves oder Pedro Neto viele solcher Hasskommentare zu finden.
Insbesondere Joao Neves kriegt es ab. Nach dem Auftaktspiel machte er deutlich, dass Ronaldo keinen Sonderstatus im Team innehabe: "Wir wissen, was Cristiano für uns, für die Nationalmannschaft und für den Fußball getan hat. Aber im Moment ist er nicht anders. Er ist ein Spieler wie alle anderen und hier, um zu helfen." Worte, die bei den Ronaldo-Fans für Unmut sorgten.
Nun sorgt auch Ronaldo-Schwester Katia für Wirbel. Sie schließt sich den Fans ihres Bruders an und kritisiert in einer Instagram Story die Spielweise der Portugiesen: "Magisch haben sie vergessen, wie man Pässe spielt, Bälle zurückerobert und Konter fährt. Das Spiel bestand nur noch aus Rückpässen im Mittelfeld. Seltsame WM. Sehr seltsame WM."
Die Aussage beendet sie dennoch positiv: "Auch wenn wir schlecht anfangen, werden wir es am Ende doch richtig machen."
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Sportjournalist warnt vor "Bürgerkrieg" im Nationalteam
Der negativen Stimmung in den sozialen Netzwerken können die Portugiesen wahrscheinlich nur mit einem souveränen Auftritt gegen Usbekistan (Dienstag, ab 19 Uhr) entgegenwirken.
Denn der portugiesische Sportjournalist Vitor Pinto befürchtet mit Blick auf die aktuellen Hass-Reaktionen eine Eskalation: "Das zeigt die Gefahr eines Bürgerkriegs innerhalb der Nationalmannschaft."
Anschließend stellt er jedoch klar: "Ich wiederhole: Es gab keinen organisierten Boykott gegen Cristiano Ronaldo innerhalb der Nationalmannschaft. Aber Portugal hat es nicht geschafft, seinen Mittelstürmer richtig ins Spiel einzubinden."
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