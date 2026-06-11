WM 2026: So leben die DFB-Stars in Winston-Salem - In Badelatschen zum Supermarkt

WM 2026: "Bist du betrunken?" - So rief Nagelsmann an

Im deutschen WM-Kader bereitet sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann auf ihr erstes Spiel vor. Die Stimmung ist gut, das Ambiente stimmt.

Aus Winston-Salem berichtet Tobias Hlusiak

Es war ein Anblick, den man nicht alle Tage bekommt.

Seelenruhig und tiefenentspannt schlenderten sechs DFB-Stars am Dienstagabend in Badelatschen durch eine Filiale eines, auch in Deutschland sehr bekannten, Supermarktes.

Dass hier in den USA auch die Discounter-Produkte etwas größer und extravaganter ausfallen, hatte Deniz Undav, Antonio Rüdiger, Angelo Stiller, Pascal Groß und Waldemar Anton nach getaner Arbeit aus dem WM-Quartier gelockt.

Ein Umstand, der nicht überrascht.

Schon die ersten Tage in Winston-Salem zeigen: Deutschlands oberste Fußballmannschaft fühlt sich im feinen Graylyn Estate Hotel wohl. Und die Bewohner der Universitätsstadt in North Carolina empfangen die Stars mit offenen Armen.

Die deutsche Fahne und das DFB-Logo sind omnipräsent.

"Stolz" ist man hier, so hört man es an jeder Ecke, dass der DFB das Gelände der Wake Forrest University als Basislager für seine WM-Mission ausgewählt hat.