WM 2026
WM 2026: So leben die DFB-Stars in Winston-Salem - In Badelatschen zum Supermarkt
Veröffentlicht:von Tobias Hlusiak
ran Fußball
WM 2026: "Bist du betrunken?" - So rief Nagelsmann an
Videoclip • 03:47 Min
Im deutschen WM-Kader bereitet sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann auf ihr erstes Spiel vor. Die Stimmung ist gut, das Ambiente stimmt.
Aus Winston-Salem berichtet Tobias Hlusiak
Es war ein Anblick, den man nicht alle Tage bekommt.
Seelenruhig und tiefenentspannt schlenderten sechs DFB-Stars am Dienstagabend in Badelatschen durch eine Filiale eines, auch in Deutschland sehr bekannten, Supermarktes.
Dass hier in den USA auch die Discounter-Produkte etwas größer und extravaganter ausfallen, hatte Deniz Undav, Antonio Rüdiger, Angelo Stiller, Pascal Groß und Waldemar Anton nach getaner Arbeit aus dem WM-Quartier gelockt.
Ein Umstand, der nicht überrascht.
Schon die ersten Tage in Winston-Salem zeigen: Deutschlands oberste Fußballmannschaft fühlt sich im feinen Graylyn Estate Hotel wohl. Und die Bewohner der Universitätsstadt in North Carolina empfangen die Stars mit offenen Armen.
Die deutsche Fahne und das DFB-Logo sind omnipräsent.
"Stolz" ist man hier, so hört man es an jeder Ecke, dass der DFB das Gelände der Wake Forrest University als Basislager für seine WM-Mission ausgewählt hat.
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DFB-Team: Quartier in Winston-Salem gilt als "Wunschszenario"
"Wir finden hier tolle Bedingungen vor, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des grünen Rasens", schwärmte Julian Nagelsmann wenige Tage vor dem eigenen Turnierstart gegen Curacao (Sonntag, 19 Uhr, im Livestream auf Joyn).
DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig bezeichnete die frühere Zigaretten-Hauptstadt der Welt ("Camel City") gar als das "ideale Teamquartier, unser Wunschszenario".
Damit nicht das dritte enttäuschende WM-Turnier in Folge auf dem eigenen Briefkopf verewigt werden muss, soll es den Spielern an Nichts fehlen.
Im Graylyn Estate werden sie behandelt, wie die Könige. "Come for the experience. Stay for the story" ist nicht umsonst der Slogan des zwischen 1927 und 1932 im normannischen Stil erbauten Prunkstücks der Region.
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DFB-Team: Kampf gegen den Lagerkoller
Das Hotel war ursprünglich der private Landsitz von Bowman Gray Sr., dem ehemaligen Präsidenten der R.J. Reynolds Tobacco Company und seiner Frau Nathalie.
Heute ist das 55 Hektar große Anwesen ein luxuriöses Hotel und Konferenzzentrum. 85 Zimmer bietet es, die der DFB allesamt gemietet hat.
In Sachen Freizeitgestaltung fehlt es an nichts: Langeweile oder gar ein Lagerkoller soll nicht aufkommen.
DFB-Team: Wird das WM-Quartier historisch?
"Jetzt geht es darum, eine gute Mischung aus einer konzentrierten Gegner-Vorbereitung und konzentrierten allgemeinen Einheiten, die uns weiterentwickeln, zu finden", sagte der Bundestrainer.
Dem Quartier kommt traditionell fast mythische Bedeutung zu. Die Triumphe 1954, 1974, 1990 oder 2014 waren stets eng verbunden mit einem "Geist von...". Wenn es schief ging, wie 2018 oder 2022, war immer auch die Unterkunft mitverantwortlich (Watutinki, Zulal).
DFB-Quartier: So wohnen Deutschlands Stars
Hier gibt's Einblicke ins deutsche WM-Quartier:
Auch interessant: WM 2026: ran-Startelf des DFB-Teams - ohne Neuer, Musiala und Sane
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