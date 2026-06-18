WM 2026: Sondertrikot für Referee? Tunesien und Japan im 1000. WM-Spiel

ran Fußball WM 2026: DFB-Camp im Fünf-Sterne-Bunker! So wohnen die deutschen Stars Videoclip • 01:58 Min Link kopieren Teilen

Jubiläums-Trikot für Schiedsrichter! Für das 1000. Spiel einer Weltmeisterschaft hat sich die FIFA etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Großes Jubiläum in Monterrey: Im 1000. WM-Spiel der Fußball-Geschichte stehen sich am Sonntagmorgen (6.00 Uhr) Tunesien und Japan gegenüber, der Weltverband FIFA präsentiert zu diesem Anlass ein besonderes Schiedsrichter-Trikot. Der Rumäne István Kovács wird das Duell im Nordosten Mexikos leiten, er wird dabei das Sondertrikot tragen, das verziert ist mit goldenen Details und einem Aufnäher mit der WM-Trophäe sowie der Zahl 1000.

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"Der beste Schiedsrichter" und der glückliche Zufall "Wir haben den Schiedsrichter ausgewählt, von dem wir glauben, dass er ein guter Schiedsrichter für dieses Spiel ist – der beste Schiedsrichter für dieses Spiel", sagte FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina: "Und dann wurde er, gewissermaßen als Zufall, auch für das 1000. Spiel angesetzt. Für ihn ist das also etwas Zusätzliches – etwas, das noch obendrauf kommt." Kovács assistieren seine Landsleute Ferencz Tunyogi und Mihai Marica.

Tunesien und Japan bestreiten ihr jeweils zweites Spiel in Gruppe F. Japan hatte zum Auftakt ein 2:2 gegen die Niederlande geholt, Ungewöhnliches spielte sich bei der tunesischen Mannschaft ab: Nach der heftigen Auftaktniederlage gegen Schweden (1:5) wurde Trainer Sabri Lamouchi mit sofortiger Wirkung entlassen, die Nachfolge trat sein französischer Landsmann Hervé Renard an. WM 2026: Tunesiens Nationaltrainer entlassen - erfahrener WM-Coach übernimmt

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