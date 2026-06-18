Fußball WM Top News Fußball
WM 2026: Sondertrikot für Referee? Tunesien und Japan im 1000. WM-Spiel
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: DFB-Camp im Fünf-Sterne-Bunker! So wohnen die deutschen Stars
Videoclip • 01:58 Min
Jubiläums-Trikot für Schiedsrichter! Für das 1000. Spiel einer Weltmeisterschaft hat sich die FIFA etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
Großes Jubiläum in Monterrey: Im 1000. WM-Spiel der Fußball-Geschichte stehen sich am Sonntagmorgen (6.00 Uhr) Tunesien und Japan gegenüber, der Weltverband FIFA präsentiert zu diesem Anlass ein besonderes Schiedsrichter-Trikot. Der Rumäne István Kovács wird das Duell im Nordosten Mexikos leiten, er wird dabei das Sondertrikot tragen, das verziert ist mit goldenen Details und einem Aufnäher mit der WM-Trophäe sowie der Zahl 1000.
Nächste Livestreams
"Der beste Schiedsrichter" und der glückliche Zufall
"Wir haben den Schiedsrichter ausgewählt, von dem wir glauben, dass er ein guter Schiedsrichter für dieses Spiel ist – der beste Schiedsrichter für dieses Spiel", sagte FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina: "Und dann wurde er, gewissermaßen als Zufall, auch für das 1000. Spiel angesetzt. Für ihn ist das also etwas Zusätzliches – etwas, das noch obendrauf kommt." Kovács assistieren seine Landsleute Ferencz Tunyogi und Mihai Marica.
Mehr WM-Videos
ran Fußball
WM 2026: DFB-Camp im Fünf-Sterne-Bunker! So wohnen die deutschen Stars
Videoclip • 01:58 Min
ran Fußball
WM 2026: Ivana Knöll ist zurück! Superfan mit heißem Auftritt
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball
WM 2026: "Hat uns gut eingestellt": Kane lobt Tuchel
Videoclip • 01:48 Min
Tunesien und Japan bestreiten ihr jeweils zweites Spiel in Gruppe F. Japan hatte zum Auftakt ein 2:2 gegen die Niederlande geholt, Ungewöhnliches spielte sich bei der tunesischen Mannschaft ab: Nach der heftigen Auftaktniederlage gegen Schweden (1:5) wurde Trainer Sabri Lamouchi mit sofortiger Wirkung entlassen, die Nachfolge trat sein französischer Landsmann Hervé Renard an.
WM 2026: Tunesiens Nationaltrainer entlassen - erfahrener WM-Coach übernimmt
Mehr WM-News
WM
Joyn-User fordern: Sane raus aus der Startelf, Undav rein
WM
WM 2026: Tschechien vs. Südafrika heute live im Free-TV, Joyn-Stream & Liveticker - 1:0 zur Pause
WM
Jetzt im Liveticker: DFB-PK mit Manuel Neuer
WM
DFB-Training: Nagelsmann als Neuer-Ersatz
WM
Schock für DFB-Gegner Elfenbeinküste: Stammspieler darf nicht einreisen
WM
WM 2026: Neymar fehlt Brasilien auch gegen Haiti