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WM 2026: Spanien-Star Rodri rückt mit WM-Titel in elitären Kreis von jetzt sieben Spielern auf

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 28 Sek

Spaniens Mittelfeldmotor Rodri feiert mit dem WM-Titel den nächsten großen Erfolg seiner Karriere. Als erst siebtem Spieler in der Geschichte gelingt ihm dabei ein ganz besonderes Kunststück.

Der WM-Titel Spaniens beim Turnier in Nordamerika trägt ganz klar die Handschrift von Rodri.

Der Mittelfeldspieler der "Furia Roja" spielte eine überragende Weltmeisterschaft und wurde nach dem Finalsieg gegen Argentinien (1:0 n.V.) als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Knapp zwei Jahre nach seinem Kreuzbandriss ist der Profi von Manchester City wieder auf dem Niveau angekommen, mit dem er 2024 die Spanier erst zum EM-Titel geführt und dafür später den Ballon d'Or gewonnen hatte. Auch in diesem Jahr könnte der 30-Jährige bei der Wahl weit vorne landen.

Durch seinen WM-Triumph mit Spanien hat sich Rodri aber schon jetzt in einen elitären Kreis befördert, dem ansonsten nur die Größten ihres Fachs angehören.

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WM-Titel: Rodri macht seltenen Viererpack perfekt

Der Mittelfeld-Abräumer ist erst der siebte Spieler in der Fußball-Geschichte, der in seiner Karriere die Weltmeisterschaft, den jeweiligen Kontinentalwettbewerb (EM bzw. Copa America) sowie die Champions League gewann und darüber hinaus auch noch mit dem Ballon d'Or geehrt wurde.

Dieser seltene Viererpack gelang zuvor nur Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho und Lionel Messi. Cristiano Ronaldo fehlt etwa der WM-Titel, um auch diesem exklusiven Zirkel anzugehören.

Rodri spielt inzwischen seit 2019 für Manchester City, zuvor durchlief er seine fußballerische Ausbildung bei Atletico Madrid. Sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft gab er im März 2018 in einem Testspiel gegen Deutschland. Seither kommt Rodri auf 70 Länderspiele für Spanien.

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