Fußball-WM 2026
WM 2026: Donald Trump erhält DFB-Geschenk von Friedrich Merz
Veröffentlicht:von Leopold Grünwald
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Die Übergabe eines Geburtstagsgeschenks mit Fußball-Bezug an US-Präsident Donald Trump ist für Bundeskanzler Friedrich Merz nicht ganz reibungslos verlaufen.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit einem besonderen Geschenk für US-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt.
Beim gegenwärtig laufenden G7-Gipfel im französischen Evian überreichte der CDU-Politiker dem Republikaner ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft mit dem Namen Trump und der Rückennummer 47.
Die Zahl spielt auf die Tatsache an, dass Trump der 47. Präsident in der Geschichte der USA ist. Die Übergabe des Shirts verlief dabei nicht ganz nach Plan.
Vor dem Beginn von Beratungen zur Lage in der Ukraine, die sich seit 2022 gegen eine Invasion durch die russischen Streitkräfte wehrt, ging Merz auf den sitzenden Trump zu.
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Trump-Fauxpas bei Geschenk-Übergabe
Der Bundeskanzler zeigte dem US-Amerikaner das Trikot und gratulierte ihm nachträglich zum Geburtstag, wofür dieser sich zuerst per Handschlag bedankte und sich dann von Merz wegdrehte, woraufhin Merz ihn erneut ansprach und das Jersey in die Hand drückte, was Trump dieses Mal einem Lächeln und einer kurzen Pose mit Merz für die anwesenden Kameras quittierte.
Auf Merz' offiziellem X-Account wurde im Nachgang der Szene ein Foto der Szene mit den Worten veröffentlicht: "Nachträglich alles Gute zum Geburtstag, Herr Präsident. Trotz allem spielen wir im selben Team."
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Eine Anspielung auf die Meinungsverschiedenheiten zwischen Merz und der US-Regierung unter Trump zum Beispiel wegen der Angriffe auf den Iran.
Gegenwärtig richten die USA zusammen mit Kanada und Mexiko die Fußball-Weltmeisterschaft aus.
Das DFB-Team eröffnete das Turnier am vergangenen Sonntag mit einem 7:1-Sieg gegen Curacao und trifft im zweiten Spiel der Gruppe E am kommenden Samstag (22:00 Uhr) auf die Elfenbeinküste, bevor es am 25. Juni zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ecuador geht.
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Trump bisher No-Show bei WM
Trump, der am Sonntag 80 Jahre alt geworden war, hat sich trotz seiner angeblich engen Beziehung zu FIFA-Boss Gianni Infantino bisher noch bei keinem einzigen WM-Spiel blicken lassen und dabei auch die Eröffnungspartie der USA gegen Paraguay (4:1) verpasst.
An Sportaffinität mangelt es dem gebürtigen New Yorker dabei nicht. Allein in der vergangenen Woche besuchte er Spiel drei der NBA-Finals zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs sowie das UFC-Event auf dem Rasen des Weißen Hauses an seinem Geburtstag.
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