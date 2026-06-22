Lionel Messi hat bei der WM 2026 Geschichte geschrieben und mit Miroslav Klose gleichgezogen. Die Top 20 der besten WM-Torschützen.

Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.

Damit zog Messi mit Miroslav Klose gleich, der seit der WM 2014 alleiniger Rekordhalter war. Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt. Messi ist damit nun gemeinsam mit Klose WM-Rekordtorschütze.

Dahinter folgt Brasiliens Ronaldo mit 15 Treffern. Auch Kylian Mbappe hat sich weiter nach vorne geschossen: Der Franzose traf beim 3:1 gegen Senegal doppelt und steht nun bei 14 WM-Toren - gleichauf mit Gerd Müller.