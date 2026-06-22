Hattrick vs. Algerien
WM-Rekordtorschützen: Lionel Messi stellt Klose-Rekord ein - Das ist die ewige Torjäger-Liste
Aktualisiert:von ran
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WM-Hammer: Messi zieht mit Klose gleich
Videoclip • 58 Sek • Ab 12
Lionel Messi hat bei der WM 2026 Geschichte geschrieben und mit Miroslav Klose gleichgezogen. Die Top 20 der besten WM-Torschützen.
Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.
Damit zog Messi mit Miroslav Klose gleich, der seit der WM 2014 alleiniger Rekordhalter war. Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt. Messi ist damit nun gemeinsam mit Klose WM-Rekordtorschütze.
Dahinter folgt Brasiliens Ronaldo mit 15 Treffern. Auch Kylian Mbappe hat sich weiter nach vorne geschossen: Der Franzose traf beim 3:1 gegen Senegal doppelt und steht nun bei 14 WM-Toren - gleichauf mit Gerd Müller.
Ewige WM-Torschützenliste: Top 20
Stand: 17. Juni 2026
1. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore
1. Lionel Messi - Argentinien - 16 Tore
3. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore
4. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore
4. Kylian Mbappe - Frankreich - 14 Tore
6. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore
7. Pele - Brasilien - 12 Tore
8. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore
8. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore
10. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore
10. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore
10. Gary Lineker - England - 10 Tore
10. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore
10. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore
10. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore
16. Ademir - Brasilien - 9 Tore
16. Eusebio - Portugal - 9 Tore
16. Christian Vieri - Italien - 9 Tore
16. David Villa - Spanien - 9 Tore
16. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore
16. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore
16. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore
16. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore
16. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore
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