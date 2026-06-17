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WM 2026: Südkorea bei Taktiktraining von Drohne beobachtet - das mexikanische Militär griff ein
Veröffentlicht:von ran
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Das mexikanische Militär hat eine Drohne über dem südkoreanischen Trainingsgelände in Zapopan abgefangen.
Die südkoreanische Nationalmannschaft bereitet sich im mexikanischen Zapopan auf das Gruppenspiel gegen Mexiko am Freitag vor.
Nach Angaben des koreanischen Nationalteams wurde während einer geschlossenen Taktiktrainingseinheit eine unbekannte Drohne über dem Trainingsplatz gesichtet.
Ein Offizier des mexikanischen Militärs, der im Basislager des Teams stationiert war, brachte die Drohne mithilfe von Störsignalen zum Absturz.
WM 2026: Spionage vor Mexiko-Spiel?
Laut übereinstimmenden koreanischen Medienberichten konnten die beiden Drohnenpiloten mitsamt dem Fluggerät fliehen, bevor die Polizei eintraf.
Die Flucht der mutmaßlichen Drohnenflieger soll vom koreanischen Videoteam aufgezeichnet worden sein.
Der koreanische Fußballverband hat den Fall an die FIFA weitergegeben, und die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Beim Vorfall sollen allerdings keine Informationen über die taktische Einstellung gegen Mexiko kompromittiert worden sein. "Die Situation endete bereits während der Aufwärmphase, noch bevor das taktische Training begann, sodass es keine Auswirkungen auf die taktische Vorbereitung der Mannschaft gab", erklärte ein Verantwortlicher der koreanischen Nationalmannschaft gegenüber der "Seoul Economic".
Das Ziel des Drohneneinsatzes sei noch ungeklärt: "Es ist noch nicht klar, ob die Absicht darin bestand, Informationen über unsere Mannschaft zu sammeln, ob es sich um ein ausländisches Medienunternehmen handelte oder lediglich um Zivilisten", zitiert die "Asia Business Daily" einen Teamverantwortlichen.
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