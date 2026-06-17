WM-Trinkpausen: Bald auch in der Bundesliga und Champions League?

Die DFL und UEFA beziehen klar Stellung zu den verpflichtenden Trinkpausen bei der Weltmeisterschaft.

Die Fußballfans in Deutschland müssen sich nicht an generelle Trinkpausen wie während der laufenden WM-Endrunde gewöhnen.

Weder die Deutsche Fußball Liga (DFL) noch die Europäische Fußball-Union (UEFA) planen die Einführung der umstrittenen Spielunterbrechung.

Das machten beide Verbände klar.

In der Bundesliga und der 2. Liga sind die Pausen laut Regelwerk keine Pflicht, aber bei Bedarf schon länger möglich. "Über Trinkpausen wird weiterhin je nach Wetterlage situativ entschieden", teilte die DFL der "Sportschau" mit.

Bei großer Hitze können die Schiedsrichter reagieren und den Mannschaften solche Pausen ermöglichen. Eine generelle Regelung soll es aber nicht geben.

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