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WM 2026 - Tätlichkeit im Testspiel: Curacao droht Sperre von Ex-Bundesliga-Stürmer gegen Deutschland
Veröffentlicht:von ran.de
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Hier wohnt das DFB-Team während der WM
Videoclip • 01:21 Min • Ab 12
Curacao bangt vor dem WM-Auftaktspiel gegen Deutschland um Ex-Bundesliga-Stürmer Jürgen Locadia. Aber nicht wegen einer Verletzung - sondern einer Sperre.
Muss WM-Debütant Curacao zum Auftakt der WM 2026 auf einen Ex-Bundesliga-Stürmer verzichten?
Im Testspiel gegen Schottland sah Angreifer Jürgen Locadia, der 22 Bundesliga-Spiele für den VfL Bochum und die TSG 1899 Hoffenheim absolvierte, die glatt Rote Karte. Nach einem Ellbogenschlag gegen den Schotten Aaron Hickey wurde er nach VAR-Einsatz des Feldes verwiesen.
Zwar handelte es sich dabei um ein Testspiel, allerdings könnte Locadia nun trotzdem für den WM-Auftakt gesperrt fehlen.
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FIFA-Kommission beschäftigt sich mit möglicher Sperre für Locadia
Die FIFA-Disziplinarkommission beschäftigt sich derzeit mit dem Fall. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus, doch für den 32-jährigen Locadia und den Karibik-Außenseiter wird es eng.
Bei einer Tätlichkeit dieser Art droht eine Sperre, die sich auch auf das WM-Auftaktspiel gegen Deutschland am 14. Juni in Houston auswirken könnte.
Eine Rote Karte in einem internationalen A-Länderspiel (auch Testspiel) zieht grundsätzlich eine automatische Sperre für das nächste Spiel nach sich.
Bei schweren Vergehen wie Tätlichkeit kann die FIFA die Sperre jedoch auf mehrere Spiele ausdehnen und diese auch über Freundschaftsspiele hinaus auf den offiziellen Wettbewerb (hier die WM) anwenden.
Typischerweise drohen bei solch einem Ellenbogenschlag zwei bis drei Spiele Sperre. Curacao spielt am 7. Juni noch ein Testspiel gegen Aruba.
Sollte Locadia dort eine oder mehrere Partien "ableisten" müssen, könnte er dennoch für den WM-Auftakt gegen Deutschland und möglicherweise sogar das zweite Gruppenspiel gegen Ecuador fehlen.
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