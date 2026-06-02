WM 2026: Spielplan des DFB-Teams - Termine, Gegner und Anstoßzeiten beim Turnier

ran Fußball WM-Trikots für Hunde? Adidas überrascht mit neuer Kollektion Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen erstmals 48 Nationen um den Titel. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14. Juni. Hier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.

Deutschlands Vorrunde: Die Gruppenphase der WM 2026 Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet in Houston ins Turnier, reist dann nach Toronto und schließt die Gruppenphase in New York/New Jersey ab.

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Der Weg ins Finale: So geht es für das DFB-Team in der K.o.-Runde weiter Durch den neuen WM-Modus mit 48 Teams kommen nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch die acht besten Gruppendritten weiter. Das macht die Szenarien für die K.o.-Runde vielfältig.

Szenario 1: Deutschland wird Gruppensieger Als Erster der Gruppe E würde Deutschland im Sechzehntelfinale am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen. Je nach Konstellation könnte hier ein Schwergewicht wie Brasilien oder die Niederlande warten.

Szenario 2: Deutschland wird Gruppenzweiter Bei einem zweiten Platz in der Gruppe ginge es am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I. In dieser Gruppe befinden sich mit Frankreich und Senegal starke Teams.

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Szenario 3: Als Gruppendritter eine Runde weiter Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, wartet im Sechzehntelfinale unweigerlich ein Gruppensieger. Mögliche Gegner wären dann Top-Nationen wie England, Portugal oder Argentinien.

Alle Termine der K.o.-Phase der WM 2026 Hier sind die wichtigsten Termine der Finalrunden im Überblick: Sechzehntelfinale: 28. Juni – 03. Juli

Achtelfinale: 04. Juli – 07. Juli

Viertelfinale: 09. Juli – 12. Juli

Halbfinale: 14. Juli – 15. Juli

Spiel um Platz 3: 18. Juli in Miami

WM-Finale: 19. Juli in New York/ New Jersey

DFB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten Gruppe: E

Gruppengegner: Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador

Bundestrainer: Julian Nagelsmann

Kapitän: Joshua Kimmich

WM-Teilnahmen: 21

Weltmeister-Titel: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

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