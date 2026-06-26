WM 2026 - Rückversetzung von Joshua Kimmich im DFB-Team? Julian Nagelsmann schließt nichts aus

Nachdem gerade Aleksandar Pavlovic gegen Ecuador erhebliche Probleme hatte, wird eine Rückkehr von Joshua Kimmich ins Zentrum gefordert. Julian Nagelsmann schließt das nicht kategorisch aus.

Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic wackelten im Maschinenraum der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador bedenklich, doch eine Rückversetzung von Joshua Kimmich in die Zentrale ist derzeit kein Thema.

"Ich finde, dass es Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic im Zentrum gut machen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der ersten WM-Niederlage und hob Kimmichs Qualitäten als Rechtsverteidiger hervor: "Bei der EM war er ein top Rechtsverteidiger mit den mit Abstand besten Werten."

Obwohl der Münchner Pavlovic gegen Ecuador (1:2) und zuvor gegen die Elfenbeinküste (2:1) große Probleme hatte, will Nagelsmann weder auf ihn noch auf Nmecha "verzichten". Nach zwei starken Spielen war allerdings auch Nmecha gegen Ecuador nicht auf der Höhe und leistete sich vor dem Ausgleichstreffer einen Ballverlust.