Fußball
Reality-Fußballverein: Thorsten Legat gründet erste "deutsche" Mannschaft auf Mallorca
Veröffentlicht:von ran.de
Das große Promi-Büßen
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Videoclip • 06:42 Min • Ab 12
Thorsten Legat hat in seiner Karriere 245 Bundesligaspiele absolviert. Mittlerweile hat er sich als Reality-Star etabliert - doch jetzt kehrt er mit der Gründung des ersten deutschen Fußballvereins auf Mallorca zu seinen Wurzeln zurück. Dabei hat er gemeinsam mit seinen Partnern das große Ziel, in zehn Jahren La Liga zu erreichen.
Wenn es um Thorsten Legat geht, denken viele Menschen in Deutschland nicht an einen ehemaligen Bundesliga-Spieler mit 245 Partien, sondern an einen Reality-Star, der bereits in diversen Shows zu sehen war und mit bizarren Auftritten unterhält.
Jetzt kehrt Legat jedoch auf die Fußballbühne zurück - und fängt dabei ganz unten an.
Gemeinsam mit seinem Reality-Kollegen Aleks Petrovic und zwei weiteren Partnern gründete er den FC Germania Mallorca. Es ist der erste "deutsche" Fußballverein auf der größten der Balearischen Inseln. Dabei startet der Klub in der achten spanischen Liga.
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Thorsten Legat übernimmt Traineramt
Das Ziel ist allerdings groß. Mit dem Slogan "From Zero to La Liga" träumen die Gründer von der obersten spanischen Spielklasse. Das verkündeten sie auf ihren Social-Media-Kanälen in einem dramatisch geschnittenen Video.
Problem: Bisher gibt es beim FC Germania Mallorca keinerlei Infrastruktur - weder eine Mannschaft noch ein Stadion. Zudem hat der Klub keinen Investor. Was aber feststeht: Legat soll die noch nicht vorhandene Mannschaft als Trainer anführen.
Bei Instagram hat der offizielle Account immerhin bereits über 11.600 Follower. Zudem gingen nach eigenen Angaben des Klubs bereits über 900 Bewerbungen von potenziellen Spielern ein. Eine Mannschaft zu finden, sollte also kein Problem werden.
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