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FC Bayern: Alexander Nübel weckt wohl Interesse in der Türkei
Veröffentlicht:von ran.de
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Alexander Nübel steht beim FC Bayern auf dem Abstellgleis. Zuletzt gab es Gerüchte über einen Transfer in die Premier League, jetzt scheint es wohl Interesse aus der türkischen Süper Lig zu geben.
Wie "Sky" berichtet, soll Besiktas Istanbul an Alexander Nübel interessiert sein.
Der türkische Klub hat den Torhüter offenbar als Top-Transferziel festgelegt. Dabei sollen bereits erste Gespräche geführt worden sein - sowohl mit Vereins- als auch Spielerseite.
Der FC Bayern soll allerdings eine Ablösesumme fordern, die deutlich über zehn Millionen Euro liegt. Nübel selbst ist offenbar offen für einen Wechsel, fokussiert sich aber derzeit auf andere Vereine. Eine Zusage soll der 29-Jährige aber noch keinem Klub gegeben haben.
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FC Bayern: Alexander Nübel hat keine Zukunft
Wie ran zuletzt erfuhr, hat Nübel beim FC Bayern keine Zukunft. Nach den Vertragsverlängerungen mit Manuel Neuer und Sven Ulreich und mit Jonas Urbig als designiertem Nachfolger sei für Nübel kein Platz mehr.
Das Problem: Der 29-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2029 beim deutschen Rekordmeister, pro Jahr soll er rund elf Millionen Euro verdienen. Dass ein potenzieller Abnehmer dieses Gehalt für den deutschen Nationalspieler zahlt, scheint sehr unwahrscheinlich.
Nübel kam ursprünglich als potenzieller Neuer-Nachfolger an die Säbener Straße. Nach vier Einsätzen in seiner Debütsaison 2020/21 folgten insgesamt zwei Leihstationen über fünf Jahre.
Nach zwei Jahren bei der AS Monaco stand der Torwart zuletzt drei Jahre beim VfB Stuttgart im Tor. Dort wird man ihn in der kommenden Saison wohl durch VfB-Eigengewächs Dennis Seimen ersetzen.
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