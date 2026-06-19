ran Fußball WM 2026: Neuer über Titelchancen! "Würde sonst nicht hier sitzen.." Videoclip • 02:27 Min Link kopieren Teilen

Alexander Nübel steht beim FC Bayern auf dem Abstellgleis. Zuletzt gab es Gerüchte über einen Transfer in die Premier League, jetzt scheint es wohl Interesse aus der türkischen Süper Lig zu geben.

Wie "Sky" berichtet, soll Besiktas Istanbul an Alexander Nübel interessiert sein. Der türkische Klub hat den Torhüter offenbar als Top-Transferziel festgelegt. Dabei sollen bereits erste Gespräche geführt worden sein - sowohl mit Vereins- als auch Spielerseite. RB Leipzig lehnt wohl 100-Millionen-Angebot für Diomande ab Der FC Bayern soll allerdings eine Ablösesumme fordern, die deutlich über zehn Millionen Euro liegt. Nübel selbst ist offenbar offen für einen Wechsel, fokussiert sich aber derzeit auf andere Vereine. Eine Zusage soll der 29-Jährige aber noch keinem Klub gegeben haben.

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