Heimtrikots
WM 2026: Trikot-Ranking - Deutschland im Retro-Look top, Schweiz und Österreich floppen
Aktualisiert:von Mike Stiefelhagen
ran Fußball
DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot
Videoclip • 01:12 Min
48 Nationen, 48 Heimtrikots – und jede Menge Diskussionsstoff. Wir bewerten die Heimtrikots der WM 2026 in einem Ranking.
Die WM 2026 bringt nicht nur 48 Nationen auf die größte Fußballbühne der Welt, sondern auch 48 Heimtrikots.
Von ikonischen Klassikern über mutige Designs bis hin zu ziemlich lieblosen Standard-Shirts ist alles dabei.
Wir ranken alle Heimtrikots von Platz 1 bis 48.
Und küren das schönste sowie das hässlichste Jersey des Turniers.
Platz 48: Jordanien
Jordanien hat durch Kelme eine andere Ausrüster-Optik als viele Top-Nationen. Das ist positiv, aber das Heimtrikot wirkt trotzdem etwas unausgereift. Es bleibt mehr Nische als Highlight. Zumal jede Nation etwas an den Farben ihrer Flagge gebunden ist. Da wäre für Jordanien mehr möglich gewesen.
Platz 47: Saudi-Arabien
Weiß und Grün passen, aber das Design ist zu random. Das Trikot wirkt eher wie ein Trainingsshirt als wie ein WM-Heimtrikot. Da fehlt der große Auftritt. Könnte auch ein Jersey einer eSport-Mannschaft sein. Da hat adidas ohne Zeitgefühl gekocht.
Platz 46: Kap Verde
Kap Verde bringt eine schöne Story mit, aber das Heimtrikot bleibt optisch etwas blass. Die Farben könnten deutlich mehr Urlaubs-, Insel- und Debüt-Gefühl transportieren. So ist es okay, aber nicht besonders.
Platz 45: Tunesien
Tunesien hat mit Kappa einen Ausrüster, der oft interessante Schnitte und Details liefert. Dieses Heimtrikot wirkt aber nicht ganz rund. Es hat gute Ansätze, landet im Ranking aber weiter hinten. Es ist zu langweilig. Rot ist neben blau ohnehin schon die dominierende Farbe unter den WM-Trikots. So setzt man sich nicht ab.
Platz 44: Haiti
Haiti hat mit Saeta einen lokalen Ausrüster, was grundsätzlich sympathisch ist. Das Heimtrikot wirkt aber nicht ganz so hochwertig und ausgereift wie viele Konkurrenten. Es hat Charme, aber auch klare Schwächen. Man hat mit dem Design was eigenes versucht, was Pluspunkte bringt. Aber die Farben und die Art lassen es billig wirken. Es wirkt wie eine Temu-Variante des Originals.
Platz 43: Tschechien
Das tschechische Heimtrikot ist absolut okay, aber sehr unauffällig. Rot funktioniert, doch die Eigenständigkeit fehlt. Es ist eher ein Pflichtshirt als ein Hingucker.
Platz 42: Kanada
Ähnliches hier. Man hätte mit dem Ahornblatt so viel machen können. Kanada ist zudem Gastgeber, deshalb hätte man sich mehr Wow-Effekt gewünscht. Das rote Heimtrikot ist sauber und tragbar, aber sehr sicher. Für eine Heim-WM fehlt mir der große Design-Moment.
Platz 41: Irak
Irak hat gute nationale Farben, aber das Trikot wirkt nicht hochwertig genug. Es fehlt an Balance zwischen Tradition und modernem Design. Im Ranking bleibt es deshalb weit hinten.
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Platz 40: Katar
Katar wirkt im Heimtrikot zu glatt. Die Farbe ist schön, aber das Design hat zu wenig Persönlichkeit. Für ein WM-Shirt fehlt der visuelle Punch. Es ist jedoch sehr clean.
Platz 39: DR Kongo
Das Trikot hat zwar Potenzial durch die starken Nationalfarben, wirkt aber im Gesamtbild nicht sauber genug. Es sieht eher interessant als wirklich schön aus. Mut allein reicht auch nicht. Es ist komplett wild und durch das Wappen zu bunt. Im Trash-Ranking würde es mit Haiti um die Krone kämpfen. Es wird von daher Abnehmer finden, die auffallen wollen. Besser als zu langweilig.
Platz 38: Schweiz
Der Bezug zum Schweizer Pass gibt dem Design eine gute Idee. Es ist elegant. Aber irgendwie seit 2008 dasselbe. Wir vermissen was Innovatives. Auch wenn das Land traditionell neutral ist.
Platz 37: Österreich
Rot-Weiß ist klar, sauber und traditionell. Das Heimtrikot hat eine ordentliche Grundwirkung, wirkt aber etwas austauschbar. Es fühlt sich an wie eine Trikot-Version aus einem Spiel, welches nicht die offiziellen Rechte an Österreichs Trikot hält und nah rankommen möchte.
Platz 36: Ghana
Ghana hat durch Farben und Wappen ohnehin eine starke Grundlage. Das Heimtrikot wirkt solide und national sehr passend. Es fehlt aber ein klarer Design-Höhepunkt.
Platz 35: Panama
Es hat etwas Retro in sich. Auch durch den Ausrüster Reebok. Wir hätten uns noch paar mehr kreative Akzente gewünscht.
Platz 34: Iran
Das Heimtrikot ist sauber, aber sehr nüchtern. Es erfüllt seinen Zweck, bleibt optisch aber kaum hängen. Ein klassischer Fall von "nicht hässlich, aber auch nicht schön".
Platz 33: Südafrika
Südafrika hätte mit Grün, Gelb und kulturellen Mustern riesiges Potenzial. Das Heimtrikot ist ordentlich, aber etwas zahmer als erwartet. Da wäre mehr Spektakel möglich gewesen.
Platz 32: Senegal
Senegal bringt ein ordentliches Heimtrikot mit guter Farblogik. Weiß als Basis funktioniert, die Akzente geben ihm Leben. Es ist sauber, aber nicht ganz so stark wie es sein könnte.
Platz 31: Schweden
Gelb-Blau ist eigentlich eine perfekte Trikot-Kombination. Dieses Heimtrikot macht daraus ein solides, aber sehr kontrolliertes Design. Es wirkt freundlich, aber nicht aufregend. Es fehlt Dynamik.
Platz 30: Curaçao
Curaçao bringt frische Farbe ins Turnier. Das Blau hebt sich im Feld ab und wirkt eigenständig. Es ist nicht perfekt ausbalanciert, aber deutlich interessanter als viele große Namen. Es hat dennoch einen leicht billigen Touch. Schade, aber der Ansatz war da.
Platz 29: Ecuador
Ecuador bleibt bei Gelb und bringt damit automatisch WM-Feeling mit. Das Trikot wirkt solide, aber nicht besonders mutig. Schön auf Distanz, etwas flach im Detail.
Platz 28: Bosnien und Herzegowina
Bosnien hat eine gute Farbbasis, aber das Trikot wirkt eher funktional als besonders. Es sieht nach Nationalteam aus, aber nicht nach Sammlerstück. Solide, mehr nicht. Es ist etwas zu Durcheinander.
Platz 27: Japan
Während Japans Auswärtstrikot (weiß mit bunten Streifen) ein absoluter Banger ist, enttäuscht das Heimtrikot fast. Es verbindet Blau mit einem modernen, fast grafischen Look. Mutig, aber im Land der Mangas und Animes wäre mehr möglich gewesen.
Platz 26: Frankreich
Dunkelblau, elegant, souverän. Frankreichs Heimtrikot hat diese typische Grandezza, die nicht laut sein muss. Der Bezug zur Freiheitsstatue gibt dem Design zusätzlich Substanz. Aber die Kupfer-Akzente passen nicht wirklich zur Nation. Und rein optisch passiert dann doch zu viel auf dem Oberteil. Es wirkt wie eine optische Täuschung. Es wird in einer Bubble sehr gut ankommen, uns ist es zu abstrakt. Es hat ein Bisschen etwas von einem Niederlande-Auswärtstrikot.
Platz 25: Australien
Australien bleibt klassisch in Gelb. Das Heimtrikot ist schlicht, aber sehr angenehm. Es wird niemanden umhauen, aber auch niemanden beleidigen.
Platz 24: Belgien
Belgien hat ein Heimtrikot, das stark über Farbe und Details kommt. Das Rot wirkt satt, die Gestaltung erwachsener als bei vielen früheren Shirts. Ein gutes Trikot, dem nur ein letzter ikonischer Kniff fehlt.
Platz 23: Marokko
Marokko bleibt mit Rot und grünen Akzenten sehr nah an der eigenen Identität. Das Trikot wirkt ordentlich, stolz und sauber. Es fehlt ein bisschen Mut, aber die Wirkung auf dem Platz dürfte stark sein.
Platz 22: Uruguay
Hellblau, schlicht, traditionsreich. Uruguay sieht immer nach Fußballgeschichte aus. Dieses Trikot ist schön, aber etwas zu zurückhaltend für einen höheren Platz. Das macht es mit dem Kragen aber auch irgendwie aus. Hat was eigenes!
Platz 21: Südkorea
Südkorea setzt auf ein modernes All-over-Design. Das kann schnell zu wild werden, wirkt hier aber eher frisch als chaotisch. Ein Trikot, das polarisiert – im positiven Sinne mit Luft nach oben.
Platz 20: Türkei
Das türkische Heimtrikot ist klar und emotional aufgeladen. Rot und Halbmond reichen fast immer für Wirkung. Trotzdem bleibt es im Vergleich zu den stärkeren Trikots etwas zu schlicht. Ist dennoch nice!
Platz 19: Usbekistan
Usbekistan bleibt bei 7Saber und hat dadurch immerhin Eigenständigkeit. Das Heimtrikot wirkt aber sehr simpel. Fast wie ein früheres, auswärtiges Brasilien-Trikot - aber mit der usbekischen Flagge als Akzent. Hat was!
Platz 18: Ägypten
Rot und Schwarz stehen Ägypten gut. Das Design passt auch. Es ist aber kein aufregendes Trikot.
Platz 17: Algerien
Algerien bleibt bei Weiß und Grün – das passt. Die Farbkombination funktioniert super mit den Rot-Akzenten. Das Heimtrikot wirkt sauber und national klar.
Platz 16: Portugal
Das Heimtrikot wirkt durch die Meeres-Inspiration frischer als viele frühere Portugal-Shirts. Rot bleibt die Basis, aber die Details geben ihm Charakter. Nicht ganz ikonisch, aber sehr hochwertig. Wir vermissen aber die Dunkelrote Kombination mit den Gelben Zahlen/Schriftzeichen. Aus den 2000ern.
Platz 15: Kroatien
Das Schachbrett ist und bleibt eines der stärksten Trikot-Elemente im Weltfußball. Auch 2026 funktioniert es wieder, weil Kroatien sofort erkennbar ist. Ein bisschen weniger mutig als frühere Versionen, aber immer noch stark. Wir verstehen aber auch, wenn das jemandem zu viel "Tischdecke" ist.
Platz 14: Neuseeland
Schwarz ist grundsätzlich stark und selten bei Heimtrikots. Vor allem bei dem Land mit der Sporthistorie und den legendären "All Blacks" im Rugby. Das muss so!
Platz 13: Niederlande
Orange ist schon die halbe Miete. Die neue, hellere Wirkung gibt dem Trikot einen frischen Look. Es ist auffällig, ohne komplett zu überdrehen. Aber wir vermissen das klassische Oranje.
Platz 12: England
England geht klassisch und clean. Das Heimtrikot sieht hochwertig aus, aber fast schon zu sicher. Schön, aber wenig überraschend – typisch England eben.
Platz 11: Spanien
Spanien bleibt bei Rot und Gelb, aber das Trikot hat genug Dynamik, um nicht wie ein Standard-Adidas-Modell zu wirken. Es sieht nach großer Bühne aus. Klassisch, warm, sehr turniertauglich.
Platz 10: Paraguay
Die rot-weißen Streifen sind stark, weil Paraguay dadurch sofort erkennbar ist. Das Design mit den verblubberten Streifen ist cool. Die Kombination mit den blauen Akzenten auch. Könnte im Spiel super aussehen. Verdienter Einstieg in die Top 10!
Platz 9: Mexiko
Grün, kraftvoll, kulturell aufgeladen: Mexiko liefert wieder ein Trikot, das sofort hängen bleibt. Die Musterung wirkt nicht wie Deko, sondern wie Identität. Für ein Gastgeberland ist das ein richtig starkes Statement.
Platz 8: USA
Modern und lifestyle-tauglich. Der Gastgeber testet den wehenden "Flaggen-Look". Das passt zu den Vereinigten Staaten von Amerika und könnte auf dem Feld sehr cool wirken. Es ist gewagt und was Neues.
Platz 7: Elfenbeinküste
Orange ist eine fantastische Basis, und die Elfenbeinküste nutzt sie ordentlich. Das Trikot hat Präsenz und wirkt auf Anhieb nach Afrika-Cup-Energie auf WM-Bühne. Ein bisschen mehr Detailtiefe hätte es noch stärker gemacht.
Platz 6: Brasilien
Brasiliens Gelb ist eigentlich ein Selbstläufer. Dieses Trikot ist schön, aber nicht ganz magisch. Es fehlt ein kleiner Wow-Moment, trotzdem bleibt es eines der saubersten WM-Heimtrikots.
Platz 5: Schottland
Dunkelblau, traditionell, robust – Schottland sieht aus wie Schottland. Das ist keine Design-Revolution, aber ein sehr stimmiges Heimtrikot. Es hat mehr Klasse als Spektakel. Es verbindet alt und neu und ist super clean. Toll!
Platz 4: Kolumbien
Gelb steht Kolumbien einfach brutal gut. Das Heimtrikot wirkt sonnig, laut und voller Energie. Es ist nicht das komplizierteste Design, aber eines der positivsten im ganzen Feld.
Platz 3: Norwegen
Norwegen bekommt ein sehr traditionelles Heimtrikot – und genau das funktioniert. Rot, klar, nordisch, sauber. Kein unnötiger Firlefanz, sondern ein Shirt mit starker Nationalteam-Wirkung.
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Platz 2: Argentinien
Argentinien kann mit Hellblau-Weiß fast nichts falsch machen, aber dieses Trikot wirkt besonders edel. Die verschiedenen Blautöne geben dem Klassiker mehr Tiefe. Es ist traditionell, aber nicht langweilig. Sie leuchten quasi!
Platz 1: Deutschland
Das beste Heimtrikot der WM. Die Anleihen an 1990 und 2014 sind deutlich, aber nicht billig kopiert. Es wirkt historisch, sauber und trotzdem modern – genau so muss ein deutsches WM-Trikot aussehen.
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