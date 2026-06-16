WM 2026 - Trotz Verbot: Zahlreiche historische Iran-Flaggen bei WM-Auftakt gegen Neuseeland

Obwohl die FIFA die historische iranische Flagge verboten hatte, zeigten zahlreiche Fans in Los Angeles sie trotzdem und widersetzten sich dem Urteil.

Trotz des Verbots der FIFA haben zahlreiche Fans beim WM-Spiel in Los Angeles die historische Flagge des Iran gezeigt.

Im gigantischen SoFi Stadium waren schon weit vor Anpfiff der Partie gegen Neuseeland (2:2, zum Spielbericht) viele Fans mit der früheren iranischen Nationalflagge zu sehen, die bis zur Islamischen Revolution 1979 offiziell verwendet wurde. Sie enthält ein Löwen- und Sonnenmotiv und gilt heutzutage als Symbol der Opposition.

Vor dem Stadium gab es Proteste zahlreicher iranischer Anhänger gegen das Regime in Teheran. Im kalifornischen Süden lebt die größte iranische Gemeinde außerhalb des Iran. Die erste Partie der Iraner in den USA galt trotz des laut US-Präsident erreichten Friedensabkommen zwischen beiden Kriegsparteien als hochbrisant.