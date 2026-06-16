Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

WM

WM 2026 - Trotz Verbot: Zahlreiche historische Iran-Flaggen bei WM-Auftakt gegen Neuseeland

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Schottische Fans kapern Baseball-Spiel

Videoclip • 01:11 Min

Obwohl die FIFA die historische iranische Flagge verboten hatte, zeigten zahlreiche Fans in Los Angeles sie trotzdem und widersetzten sich dem Urteil.

Trotz des Verbots der FIFA haben zahlreiche Fans beim WM-Spiel in Los Angeles die historische Flagge des Iran gezeigt.

Im gigantischen SoFi Stadium waren schon weit vor Anpfiff der Partie gegen Neuseeland (2:2, zum Spielbericht) viele Fans mit der früheren iranischen Nationalflagge zu sehen, die bis zur Islamischen Revolution 1979 offiziell verwendet wurde. Sie enthält ein Löwen- und Sonnenmotiv und gilt heutzutage als Symbol der Opposition.

Vor dem Stadium gab es Proteste zahlreicher iranischer Anhänger gegen das Regime in Teheran. Im kalifornischen Süden lebt die größte iranische Gemeinde außerhalb des Iran. Die erste Partie der Iraner in den USA galt trotz des laut US-Präsident erreichten Friedensabkommen zwischen beiden Kriegsparteien als hochbrisant.

Die WM live auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball

    WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball

    WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball

    WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    155 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball

    WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    155 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026 - "Meinungsfreiheit ist nicht unbegrenzt"

Der Oberste Gerichtshof des Bezirks Los Angeles hatte erst wenige Stunden vor dem Auftaktspiel des Team Melli entschieden, dass das Verbot der historischen Flagge bei der WM bestehen bleibt.

Der Fall war nach einer kurzfristigen Klage des "Institute for Voice of Liberty" sowie eines iranischen Fans vorgezogen worden, wie die "New York Times" berichtete.

Meinungsfreiheit sei zwar "unglaublich wichtig" und "heilig", aber eben "nicht unbegrenzt", begründete Richter Curtis A. Kin das Festhalten am Verbot, "etwa im Fall privater Akteure auf privatem Grund, und wie frühere Fälle gezeigt haben, muss sie in angemessener Weise geregelt werden können".

Mehr WM-News