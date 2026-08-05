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NFL - Los Angeles Rams: Offiziell! Aaron Donald mischt im Camp mit

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 01:06 Min

Geht jetzt alles ganz schnell? Aaron Donalds Rückkehr zu den Los Angeles wurde am Mittwoch weiter befeuert.

Die Saga um Aaron Donald und die Los Angeles Rams geht weiter. Und steuert immer stärker in Richtung Comeback.

Wie ESPN-Mann Adam Schefter berichtet, hat Donald im Trainingslager der Los Angeles Rams an der Loyola Marymount University eine Trainingseinheit absolviert.

Da Donald auf dem Trainingsgelände der Rams aktiv war, war der Klub verpflichtet, seine Teilnahme offiziell zu dokumentieren und zu melden. Kein Gerücht also, sondern ein Fakt.

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Aaron Donald wollte sich selbst testen

Dabei handelte es sich aber wohl nicht um ein Probetraining, bei dem es um die Bewertung Donalds durch die Rams ging. Laut "Pro Football Talk" hat Donald die Einheit mit Helm und Pads absolviert, um für sich selbst zu testen, wie sich sein Körper anfühlt. Was trotzdem darauf hindeutet, dass es jetzt schnell gehen könnte.

Dass sich die Rams-Fans berechtigte Hoffnungen auf eine Rückkehr des Superstars machen dürfen, machte zuletzt Rams-Coach Sean McVay deutlich: "Wenn es einen Trend gibt, dann geht er nach oben."

Donald hat seine gesamte Profikarriere bei der Franchise aus Los Angeles verbracht und gewann mit dem Team im Februar 2022 den Super Bowl.

Die Rams starten am 10. September in Australien gegen die San Francisco 49ers in die neue Saison.

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