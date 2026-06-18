ran Fußball WM 2026: Schottische Fans kapern Baseball-Spiel Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Für Tschechien und Südafrika steht der richtungsweisende 2. Spieltag in der Gruppe A bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 an. Im spektakulären Atlanta-Stadion treffen die beiden Nationen aufeinander. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Spannung pur in der Gruppe A: Nach den packenden Auftaktmatches geht es für Tschechien und Südafrika bereits um eine Vorentscheidung im Kampf um die K.o.-Phase. Für die tschechische Nationalmannschaft, die im ersten Gruppenspiel mit 1:2 gegen Südkorea unterlag, ist es das erste Duell mit Südafrika bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. WM 2026: Tschechien vs. Südafrika heute ab 18:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream Die "Bafana Bafana" aus Südafrika steht nach der 0:2-Pleite gegen Co-Gastgeber Mexiko zum Auftakt ebenfalls unter Druck. Beide Teams benötigen drigend einen Sieg, um die Chancen auf das Achtelfinale zu wahren.

WM-Livestreams auf Joyn Gleich live Live in 9 Minuten • Fussball WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 9 Minuten • Fussball WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 23:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 23:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Tschechien vs. Südafrika heute live: Aufstellungen sind da Tschechien: Kovar - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Darida, Cerv, Sadilek - Sojka, Hlozek - Schick Südafrika: Williams - Modiba, Okon, Mudau, Mbokazi - Mokoena, Adams - Appollis, Mbatha, Maseko - Rayners

Tschechien vs. Südafrika heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Donnerstag, 18. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ) / 12:00 Uhr (Ortszeit)

Spielort : Atlanta-Stadion, Atlanta (USA)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe A, 2. Spieltag

Wer überträgt Tschechien – Südafrika heute live im TV und Stream? Fußballfans in Deutschland können sich auf eine angenehme Anstoßzeit freuen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird das Spiel zur besten Sendezeit um 18:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Gute Nachrichten für alle Fans: Das Spiel zwischen Tschechien und Südafrika wird live im Free-TV im ZDF übertragen. Die Berichterstattung startet pünktlich vor dem Anpfiff. Parallel dazu steht euch die Übertragung Tschechien gegen Südafrika in voller Länge auch im Joyn-Livestream zur Verfügung.

WM 2026 heute live: Tschechien vs. Südafrika im Liveticker Wer am frühen Abend nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell Tschechien gegen Südafrika gibt es wie gewohnt auf ran.de. Hier versorgen wir euch mit allen Toren, Highlights, Statistiken und Aufstellungen in Echtzeit.

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Die Gegner im Check: Das sind die Teams Tschechien : Die Mannschaft von Trainer Miroslav Koubek bewies in der Qualifikation absolute Nervenstärke. Über die europäischen Playoffs setzte sich das Team in dramatischen Elfmeterschießen gegen die Republik Irland und Dänemark durch. Angeführt von Star-Stürmer Patrik Schick und dem erfahrenen Mittelfeld-Motor Tomáš Souček wollen die Tschechen bei dieser Endrunde eine tragende Rolle spielen.

Südafrika: Die "Bafana Bafana" stürmt mit viel Selbstbewusstsein in dieses Match. Nach dem ersten Platz in der CAF-Qualifikationsgruppe C und dem Eröffnungsspiel gegen Mexiko müssen die Südafrikaner nun gegen die Europäer punkten. Im Fokus stehen dabei vor allem Angreifer Lyle Foster und der reaktionsschnelle Keeper Ronwen Williams.

Der Spielort Das gigantische Atlanta-Stadion zählt mit einer Höhe von über 90 Metern zu den markantesten Arenen der WM. Die Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und von Atlanta United (MLS) besticht durch ein verschließbares Dach sowie einen umlaufenden 360-Grad-Videoring. Über 70.000 Fans werden für eine atemberaubende Kulisse sorgen.

Tschechien vs. Südafrika im direkten Vergleich Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere. Noch nie zuvor standen sich die beiden Nationen bei einer WM-Endrunde gegenüber. Da es auch in der Historie kaum Pflichtspiel-Begegnungen gab, erwartet die Fans ein völlig offenes und unberechenbares Match, in dem Kleinigkeiten über den Einzug in die K.o.-Runde entscheiden werden.

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FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde