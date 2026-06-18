WM 2026: Elfenbeinküste stellt das DFB-Team defensiv vor ein Dilemma

17:30 SAT.1 Bayern Chancen für Deutschland? Fußball-WM-Check von Thomas Müller Videoclip • 01:25 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wie Deutschland feiert auch die Elfenbeinküste eine Auftakterfolg bei der WM 2026. Im direkten Duell geht es möglicherweise schon um den Gruppensieg. Was macht die Ivorer so stark?

An Selbstvertrauen sollte es Deutschlands Gruppengegner Elfenbeinküste nach dem 10-Erfolg zum WM-Auftakt nicht mangeln. Natürlich ist die DFB-Elf ein anderes Kaliber - der 2:1-Erfolg gegen im Test gegen Frankreich zuvor zeigt aber, dass die Ivorer auch Top-Nationen vor Probleme stellen können. Der Kader der "Elefanten" ist gespickt mit vielen Stars. Daher gehen die Ivorer zielstrebig ins Turnier. "Wir sind nicht nur hier, um teilzunehmen. Wir wollen Geschichte schreiben", sagte Yan Diomande nach dem ersten Gruppenspiel. Und weiter: "Wir sind mit der Mentalität gekommen, alles zu gewinnen." Deutschland sei zwar "eines der größten Teams der Welt", das Wichtigste sei nun aber, "ruhig und entspannt" zu bleiben. WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Livestream und Liveticker Erstmals seit 2014 ist die Elfenbeinküste wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei. Noch nie schaffte es der Afrikameister von 2024 in die K.o.-Phase. Das soll sich diesmal ändern. Womöglich geht es im direkten Duell schon um den Gruppensieg für Deutschland. Dann würde man im Sechzehntelfinale auf einen der acht besten Gruppendritten treffen.

Elfenbeinküste: Diomande ist der große Star Offensivspieler Amad Diallo von Manchester United stellt klar: "Alle sind hier, um ihr Bestes zu geben, ihr Maximum [...] es ist der Traum eines jeden von uns, bei der WM so weit wie möglich zu kommen." Das Team um Bundesliga-Star Diomande von RB Leipzig ist mit drei Punkten auf dem besten Weg in die K.o.-Phase. Der Mann, der womöglich in diesem Sommer der Rekordtransfer der Bundesliga wird, ist der X-Faktor dieser Mannschaft. Es könnte sein Turnier werden. WM 2026 - DFB-Team: So könnte Deutschland ins Finale einziehen - Hammer-Gegner im Achtelfinale?

- Anzeige -

- Anzeige -

Die WM live auf Joyn Gleich live Live in 10 Minuten • Fussball WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 10 Minuten • Fussball WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 23:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 23:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Elfenbeinküste: Offensiv-Power vom Allerfeinsten Die Elfenbeinküste bringt eine Mischung aus Athletik, Tempo, Zweikampfstärke und Offensivdrang mit. Die großen Namen aus der goldenen Generation um Didier Drogba, Yaya Toure und Kolo Toure sind zwar Vergangenheit, doch die neue Mannschaft hat enorme Qualität. Sportlich ist das Team vor allem in der Offensive spannend. Maßgeblich dafür verantwortlich sind die Flügelflitzer Diomande und Diallo. Beide bringen ein unfassbares Tempo auf den Platz und sind im Eins-gegen-eins kaum zu stoppen. Auch Stürmer Simon Adingra von der AS Monaco sorgt für Dynamik in der Offensive. Auf die deutschen Außenverteidiger, Nathaniel Brown und Joshua Kimmich, kommt eine knifflige Aufgabe zu. Beide haben ihre Stärken vor allem im Spiel nach vorne und in der Rückwärtsbewegung manchmal Defizite - gerade wenn die Gegner dermaßen schnell auf den Beinen sind. Diomande kam in der vergangenen Bundesliga-Saison auf 21 Scorerpunkte (zwölf Tore, neun Vorlagen) in 33 Spielen und gilt als einer der Shooting-Stars der Liga. Kein Wunder, dass die Transfergerüchte um den 19-Jährigen nur so brodeln. Mit dem FC Liverpool und Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain sollen zurzeit zwei kaufkräftige Top-Klubs um das Talent werben. Aber die Leipziger sollen eine Summe von 150 Millionen Euro aufrufen und haben angesichts eines Vertrags bis 2030 die Argumente auf ihrer Seite. WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Anstoßzeiten des DFB-Teams Mit Nicolas Pep und Ange-Yoan Bonny haben die Ivorer zwei weitere Spieler in der Offensive, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden. Verzichten müssen die Ivorer dagegen auf Frankfurt-Stürmer Elye Wahi. Der konnte bei der Eintracht zwar nicht überzeugen, ist für die afrikanische Mannschaft aber dennoch wichtig. Der Kader der Elfenbeinküste zeichnet sich aber nicht nur durch eine starke Offensive aus.

- Anzeige -